Todo lo contrario. La estrategia del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, de aplicar el garrote a sus disidentes para intimidarlos y ya no lo critiquen parece que no le está resultando. Es más, nadie le cree que esté actuando para aplicarles la ley como un interés genuino sino da la impresión que lo hace para ajustar cuentas contra sus detractores. Y es que si fuera el interés de aplicar la ley no hubiera sido tan tolerante con sus funcionarios que han incurrido en irregularidades. Es más, no hubiera actuado como lo hizo cuando recibió la denuncia de los líderes empresariales que le señalaron presuntos actos de extorsión del personal de Inspección y Normatividad. En ese sentido, él está en la línea de la responsabilidad legal por omisión. Eso ya lo tienen claro a quienes les ha echado la caballada encima, como Luis Felipe Villegas y Guillermo Padilla Montiel, que ya se habla que ya preparan la contraofensiva.



El lío de la ausencia. Ambiguo, por decirlo en forma elegante, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, hizo el oficio que envió a los regidores y la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites, para avisarles de su ausencia del municipio. En el documento se especifica que su ausencia será a partir del 7 del presente mes para realizar diligencias de interés del municipio en la Ciudad de México. O sea, ayer empezó pero el detalle es que no específica hasta cuándo regresa. Dicen que lo más seguro, por la redacción del oficio, es que el que lo hizo fue omiso al redactarlo para especificar su ausencia a partir del día 7 de agosto hasta el día de su regreso, lo que no puso. ¿De cuándo acá el alcalde se toma el tiempo de molestarse para avisar de su ausencia por un día o menos de cinco? Algunos regidores van a estar atentos para ver si Chapman viola o no la norma legal de no ausentarse más de cinco días si es que no pide permiso a Cabildo, que aseguran algunos era el propósito del oficio. Y ya “chole” con eso de que va a hacer diligencias de interés del municipio.



Sigue la mata dando. Si ya actuó contra los adversarios externos, ahora lo hace contra los internos. Eso es como algunos interpretan la acción de no entregarle la camioneta que se adquirió de agencia para la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites. Nadie se chupa el dedo de que el director de Administración, Gilberto Estrada Barrón, la haya reasignado a nada más y nada menos que para Enrique Plascencia, jefe de la oficina del alcalde Guillermo “Billy” Chapman, bajo el argumento de necesidades del servicio. Más claro ni el agua. Los privilegios, que dice Chapman combatir, son para su gente, no para los demás, mucho menos con los que tiene pleito casado. Nada más que hay un pequeño detalle que se tiene que dilucidar. ¿El director de Administración tiene la facultad legal de por sus pistolas modificar los acuerdos del Comité de Adquisiciones? El tema de seguro no va a quedar así porque por orgullo o lo que sea, Valenzuela Benites no se va a quedar cruzada de brazos.



Quemadón. Con intención o no, los señalamientos de la exsecretaria del Ayuntamiento de Choix Edith Márquez minaron la imagen del alcalde Omar Gill Santini. Y es que al margen de que Márquez pintó un municipio donde la delincuencia tiene el poder, Gill Santini salió lesionado porque no puede hacer nada. Es incapaz de resolver el problema. El punto débil es que Márquez dice que recibió amenazas y que se lo comunicó al alcalde, que le dijo que no podía hacer nada. Pero ahora Gill Santini alega que ella nunca le comentó de las amenazas. Dicen que ya esto no suena raro del alcalde. Sin embargo, los comentarios no son del todo favorables para Márquez pese a las condiciones en que sale. Dicen que cuando empezó no jugaba el papel de secretaria sino dueña de Palacio Municipal.