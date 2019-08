En el conflicto. Tras una semana de acciones directas en su contra, los líderes empresariales y sociales de Ahome llegaron a la conclusión que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no quiere que lo toquen ni con el pétalo de una crítica para que su gobierno siga haciendo de las suyas: saquear el erario. Chapman empezó a endurecerse desde que le echaron en cara que su jefe de prensa David signó un contrato publicitario con una familiar que controla una radio, pero además que otros funcionarios están tantito peor. A David tuvo que cesarlo por las pruebas contundentes y los otros están en la cuerda floja, pero se resiste a destituirlos. Algunos dicen que la reacción que ha tenido el alcalde en contra de sus críticos son propias de alguien que llegó al poder con mente autoritaria, egocéntrico e intolerante. Y le agregan que su especialidad es estar en permanente conflicto.



Balconeo. La respuesta que tuvo la síndica procuradora Angelina Valenzuela del gobierno del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, a su denuncia por no entregarle una camioneta de agencia adquirida para su área fue la filtración de un documento en la que ella pide cinco unidades del año para su servicio personal y de la oficina. En el fondo, esa acción tiene como objetivo desacreditar a Valenzuela con que no se apega a la política de austeridad, como si Chapman no cojeara de la misma pata. Con el solo hecho de que esa camioneta del año se la reasignaron a Enrique Plascencia, jefe del despacho del alcalde, se les hace añicos esa jugada porque los privilegios son para sus cercanos aunque se le señala de despilfarrador de los recursos públicos. Si Valenzuela Benites incurre en excesos en su solicitud, Chapman no se queda atrás.



Listos. Los líderes del PRI en Ahome, Dulce María Ruiz Castro y César Emiliano Gerardo, no paran para alentar la participación de los priistas en la elección del próximo domingo para elegir a los nuevos dirigentes nacional del partido. Se habla que la visita que hacen a los priistas es con ese fin, de alentar a que salgan a votar y no a direccionar el sentido del mismo. Lo que sí es que hay operadores que andan con todo para que Alejandro “Alito” Moreno salga con un triunfo arrollador en Ahome. Una de ellas es la exdiputada local Fernanda Rivera, que incluso se acaba de reunir con varios expresidentes del tricolor para jalar en el proyecto. Ya falta un par de días para saber de qué cuero salen más correas.



La víbora chillando. Otro que se mostró extrañado por las declaraciones de Edith Márquez al renunciar como secretaria del Ayuntamiento de Choix es el secretario de Desarrollo Social en Sinaloa, Ricardo Madrid Pérez. Que no tiene el dato de que el 85 por ciento de los habitantes de Choix habían abandonado sus pueblos a raíz del clima de inseguridad. Madrid Pérez solo conoce el registro de 430 personas desplazadas. Pues dicen que no son poquitas y esa cifra es del año de la inquisición. Pero para tener un dato real, ya la dependencia está realizando un censo. Y ahí se va a saber si la exsecretaria del Ayuntamiento dijo la verdad o solo habló resentida ya para irse de Choix.



Quitada de la pena. Pocos sabían pero Laura Gálvez parece que no se quedó fuera del presupuesto tras dejar el liderazgo en el Partido Revolucionario Institucional en Ahome. Se habla que es la coordinadora de la Secretaría de Desarrollo Social en la zona norte. Es gente del secretario Ricardo Madrid. Ayer se le vio muy despreocupada en la Jornada de Apoyo “Puro Sinaloa”, tomándose su vasito de agua cebada y toda la cosa. Mientras que el senador Mario Zamora Gastélum tenga influencia, ahora en el gobierno estatal, algunos aseguran que Gálvez seguirá arriba del carro de la Revolución.