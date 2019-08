La respuesta. No pasaron muchos días para que la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, le devolviera el golpe al alcalde Guillermo “Billy” Chapman. En respuesta a que le hicieron un “violín” con la camioneta que adquirió el Ayuntamiento para su asignación, como fue el acuerdo del Comité de Adquisiciones, Valenzuela Benites ordenó a todos los funcionarios que luego del horario laboral en la semana y fin de la misma dejen estacionadas las unidades que traen a cargo en el estacionamiento de Palacio Municipal. La medida es legal y correcta, pero como se da en el marco de la vendetta en su contra, considerada adversaria de Chapman, la aplicación de la restricción del parque vehicular para los funcionarios se interpreta que la síndica procuradora también “los trata como la tratan”. En realidad, los funcionarios chapmistas van a resentir esa medida porque muy orondos se llevaban los vehículos para sus vueltas personales con gasto de gasolina y toda la cosa al erario municipal. Eso es quitarle sus privilegios, lo que no hizo el alcalde.



Contraofensiva. Era lógico que el alcalde ahomense Guillermo “Billy” Chapman iba a tener su respuesta de sus adversarios políticos, a quienes quiere aterrorizar con medidas de poder en venganza por las críticas que le hacen a su gobierno. Fuera del municipio, acción que dicen fraguó para no verse con el gobernador Quirino Ordaz Coppel el jueves pasado en la Jornada de Apoyo Puro Sinaloa que se realizó en San Miguel, ahora Chapman está bajo señalamientos duros y sensibles en su contra en las redes sociales. Incluso, lo pitorrean porque los inspectores de Inspección y Normatividad le clausuran el tambo de agua fresca a un vendedor en la vía pública, gente que se gana la vida trabajando en la calle. Incluso, fuera del centro de la ciudad. Le adjudican haber ordenado arrasar con todos, con los que se encontraran a su paso, por el atrevimiento de los líderes empresariales de denunciar a los inspectores de corruptos y desprestigiar a su gobierno.



En su lugar. En todos estos meses, el regidor priista Raúl Cota Murillo ha tenido una posición prudente en torno al gobierno chapmista, pero con lo que está viendo ya no pudo más: censuró la acción en contra de los empresarios, a quienes les clausuran sus negocios, lo que califica como excesiva. Lo contextualiza en una acción para perjudicar no para ayudar a los empresarios por una venganza política. Hasta que hubo alguien en Cabildo que alzara la voz. Los ahomenses no esperan nada de los regidores del Partido del Trabajo.



Rectificación. Dañada su imagen, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de Los Mochis, Alejandro Félix Limón, trata de restaurarla. Ante la andanada de críticas internas y externas por respaldar la acción del alcalde Guillermo “Billy” Chapman de irse en contra del expresidente de esa organización, Luis Felipe Villegas, al cerrarle su restaurante vía fast track, Félix Limón rectificó su postura. No era para menos. Él es dirigente para defender a sus representados y si alguien tiene algún problema intervenir para ayudarlo, pero no para ponerse de lado de quien los está atacando y más cuando el fondo es político. La conducta que asumió Félix Limón pareció más que estar al servicio de Chapman que de los que lo llevaron a esa representación. De hecho, hay una corriente de restauranteros que espulgan la posibilidad de destituirlo.



Jornada. Todo estaba listo para que los priistas acudan hoy a las urnas con el fin de emitir el voto para elegir a los nuevos líderes nacionales. Se da un hecho que Alejandro “Alito” Moreno se va a alzar con el triunfo en Ahome sobre Ivonne Ortega y Lorena Piñón.