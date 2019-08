Represor. Dicen que el gobierno del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, sigue mostrando su huella digital de represor contra sus adversarios políticos, algunos de ellos hasta lo ayudaron con todo para que lograra ganar las elecciones del año pasado. Pese a las críticas a su intolerancia y autoritarismo, se cierra aún más para mandar el mensaje intimidatorio a sus detractores. Tal es el caso del exgerente general de la Japama Luis Felipe Villegas, a quien le cerraron el restaurante bajo el cuento de no tener el permiso de uso de suelo, pero en realidad es la embestida política en su contra por ser uno de los disidentes de Chapman. Y para que quede más claro eso es que pese a realizar el trámite para subsanar ese obstáculo, ahora el gobierno chapmista le pone trabas para su reapertura. Ahora le agrega nueve condiciones para seguir el trámite para la reapertura del restaurante. O sea, obstaculiza en lugar de ser facilitador en perjuicio de la economía del empresario y de sus trabajadores. Se habla que ese es el rostro de un gobierno represor, vengativo.



Ya ni la amuelan. Y para que se vea la calidad de gobierno que hay en Ahome, la directora del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, Solángel Sedano Fierro, multó con 150 mil pesos a un vecino por la tala de un árbol que hicieron ¡los trabajadores de Servicios Públicos Municipales! Eso fue en la calle Agustina Ramírez y Antonio Rosales. O sea, ellos la hacen y los mochitenses la pagan. ¡Qué eficiencia de gobierno! Lo bueno es que el sancionado, Jaime Moreno, tiene las pruebas para recurrir al Tribunal de Justicia Administrativa y echar abajo esa acta. Sí, tiene fotos y video.



Dedicatoria. Dicen que la decisión de la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, le cayó de la patada al alcalde Guillermo “Billy” Chapman por haber ordenado que sus funcionarios dejen las unidades en el estacionamiento de Palacio Municipal cuando terminen sus jornadas laborales. O sea, ya no tener el privilegio de llevárselas para su casa para ir al mandado, traslado de sus familias a centros recreativos, a restaurantes, etc. Es más, algunos funcionarios se resisten a acatar esa orden, ya que muchos no dejaron las unidades en el lugar indicado, lo que está por verse si Valenzuela les levanta el acta administrativa y los sanciona. Por eso, ese medida va a tensar más las relaciones de Valenzuela con Chapman, ya que la síndica procuradora se la sacó debajo de la manga por no entregarle la camioneta de agencia que se adquirió con ese fin, pero se la reasignaron a Enrique Plascencia, jefe del despacho de la Presidencia Municipal. Lleva dedicatoria.



Respaldo. Para coraje de algunos, la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, recibirá el espaldarazo hoy del gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien pondrá en marcha el programa de vivienda en ese municipio. Se construirán 265 casas con una inversión de 22 millones de pesos. El acto lo presidirá Ordaz Coppel en la tarde en Palacio Municipal.



Oportunismo. Movidos más por su interés de meterle mano al erario que por los problemas en Choix, algunos toman de base a la exsecretaria del Ayuntamiento Edith Márquez para atacar al alcalde Omar Gill Santini. Muchos entienden a Márquez, a quien le mataron a su padre, pero algunos opinan que su sentimiento lo está encausando en forma equivocada: quiere causarle un problema político a Gill Santini con el tema de seguridad y los desplazados. Ante su protagonismo, a Márquez se le está señalando que no fue una perita en dulce cuando estuvo como secretaria. Ya unos la usan para que Gill Santini les dé chance de gozar del presupuesto y cuando lo logren, si es que lo hacen, hasta van a criticarla.