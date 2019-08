Sin nada. El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, regresó de la Ciudad de México como se fue, como siempre lo ha hecho: sin nada en concreto para resolver los problemas en el municipio. Ahora salió con que fue a consultar a los especialistas para tener más elementos sobre la planta de amoniaco en Topolobampo. Que habló con varios, algunos a favor y otros en contra, pero que aun después de eso no tiene la decisión para aprobar o no los permisos de uso de suelo y construcción para el proyecto. O sea, le va a dar más largas para aventarse más viajes a costillas de los ahomenses. Algunos dicen que no es remoto que salga con la puntada de ir a consultar al extranjero a otros especialistas. El chiste es pasearse con el pretexto de la planta de amoniaco. ¿En base a qué va a otorgar los permisos? ¿En lo que le digan los especialistas, en base a las resoluciones de los tribunales donde se ventilan los litigios o en las resoluciones de otras dependencias, como las federales?



Las trabas. Por cierto, el diputado federal Carlos Iván Ayala Bobadilla hizo despliegue de la respuesta que obtuvieron de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre el caso de la planta de amoniaco. Citó a conferencia de prensa, dio entrevistas, etc. En resumidas cuentas, Ayala Bobadilla señaló que la dependencia federal no ha expedido ningún permiso para la construcción de la planta porque está proyectada en un área natural protegida, pero además la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental está suspendida por dos juicios de amparos que están en proceso. Para acabarla de rematar, la Semarnat se declaró incompetente para realizar dicho estudio por la falta de atribuciones e infraestructura para hacerlo. O sea, el caso va para rato.



Los especiales. No se esperaba otra cosa del alcalde Guillermo “Billy” Chapman en torno al caso del empresario Luis Felipe Villegas, a quien le cerraron su restaurante bajo el argumento de la falta del permiso de uso de suelo, pero que en el fondo es por represalia política por criticarlo y pedir juicio político en su contra. Lejos de ser flexible y dar facilidades para la reapertura del negocio, que genera empleo a trabajadores para mantener a sus familias, Chapman salió con que Villegas no es un ciudadano especial y tiene que ser paciente para que corra el trámite para el permiso. Claro, las atenciones son para los que él decida y ni se diga de sus funcionarios sorprendidos en sus maromas rapiñando el erario. Esos sí que son “ciudadanos especiales” porque aún los tiene en su gabinete. Y todavía tuviera a David en Comunicación Social si no le hubiera llegado la voladora por otro lado.



Errático. Tan especiales son sus funcionarios que Chapman quiere que la síndica procuradora Angelina Valenzuela reconsidere el ordenamiento de resguardo de las unidades en el estacionamiento de Palacio Municipal una vez que terminen sus jornadas laborales. O sea, no está de acuerdo, lo que ya se sabía, pero que por su propia boca ahora se sabe que quiere seguir manteniendo los privilegios a los que le rinden culto a su personalidad. La justificación que pone Chapman es de dar risa: dice que no está de acuerdo por la geografía del municipio, que es muy accidentada, etc. Más errático no podía estar. Sus argumentos no se los va a hacer válidos la síndica procuradora, que se habla que va a empezar a levantar las actas administrativas a los que no acaten la orden.



Beneficio. A las nubes se fue la imagen del gobernador Quirino Ordaz en El Fuerte al poner en marcha la construcción de 265 viviendas con un inversión de 22 millones de pesos. Y claro, la alcaldesa Nubia Ramos se cuelga de ese programa estatal para muina de sus detractores.