Ni al caso. Sin darle tregua, la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, le dio para atrás al alcalde Guillermo “Billy” Chapman a su postura de que reconsiderara la orden que dio del resguardo de las unidades asignadas a los funcionarios después de la jornada laboral. Eso es todos los días y con más razón los fines de semana. Si Chapman creyó que Valenzuela Benites se iba a echar para atrás al ver que trae la mano pesada contra sus adversarios, consideró mal. La síndica procuradora no retira la orden y está en la tarea de ver quién de los funcionarios de Chapman acata la instrucción y quién la desacata, para actuar en consecuencia. Y eso va a durar hasta el final de la administración.

El argumento de Chapman para pedirle que reconsiderara el resguardo de las unidades ni fue motivo de análisis de Valenzuela por lo infantil del mismo. Ni iba a perder el tiempo en buscarle una lógica. El caso demuestra que si Chapman tiene el poder para humillar a Valenzuela, esta también lo tiene para demostrarle que no está pintada y que le va a devolver golpe por golpe.



Detalles. Si la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales no ha dado la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental para la planta de amoniaco en Topolobampo, algunos ya se preguntan sobre los motivos del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, de su protagonismo para el permiso de uso de suelo y construcción de la misma. Su viaje a la Ciudad de México para entrevistarse con los especialistas no tiene ningún sentido si no tiene lo básico. ¿O no ocupa la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Semarnat para expedir el permiso de uso de suelo y construcción? Es más, Chapman señaló que había acudido a la Ciudad de México a ver el caso de la planta con especialistas, pero no dijo a quienes vio. Incluso, expuso que la directora del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, Solángel Sedano Fierro, daría los detalles de esos encuentros, pero hasta la fecha no los ha dado.



Especial. No tardó mucho el alcalde ahomense Guillermo “Billy” Chapman de recibir la respuesta del empresario Luis Felipe Villegas, a quien le cerraron el restaurante por la falta del permiso de uso de suelo, lo que es puro pretexto para ir en su contra por ser uno de los líderes sociales que lo han criticado y pedido su juicio político en el Congreso del Estado. Chapman sostuvo que su exgerente general de la Japama no era un ciudadano especial como para que trabajara sin el permiso de uso de suelo y se le dieran facilidades para la reapertura de su negocio. Pues a como han actuado, Villegas considera que a él no lo han tratado como un ciudadano cualquiera, pero lo han hecho especial para afectarlo por revanchismo político. Esto cobra más fuerza porque el gobierno de Chapman se la da de muy eficiente, pero por hacer ese tramite se tardan días y más si se trata de los adversarios del alcalde.



Apuntalada. La que se fue hasta la cocina en la elección interna del Partido Revolucionario Institucional fue la exdiputada local Fernanda Rivera. Nadie le puede escatimar su activismo en favor de Alejandro “Alito” Moreno, con quien incluso se había reunido en la Ciudad de México para hacer compromisos de proselitismo. Al margen de su destino y la de algunos otros, la lección es que los priistas no están muertos. La elección con la participación de la base priista los levantó. Pueden resurgir en el 2021 para coraje de algunos.



En dos bandos. Dicen que la expresidenta del PRI en El Fuerte Maribel Vega Quintero jugó con Dios y con el diablo. Mostró su inclinación por Alejandro “Alito” Moreno para la presidencia nacional del PRI, pero a su gente la mandó con Ivonne Ortega. O sea, para no perder.