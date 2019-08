Más problemas. El caso de las clausuras del restaurante de Luis Felipe Villegas y de negocios de una cadena comercial no ha sido un tema fácil para el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, y parece que se le va a complicar aún más. Por más que quiera establecer la línea de que lo hace en cumplimiento de la ley no acaba de convencer de que no se trata de una vendetta en el contexto de la denuncia de los líderes empresariales de presuntos actos de extorsión de personal de su gobierno.

Su imagen se deterioró más, pero eso es lo de menos: se habla que la empresa de las tiendas convencionales están por denunciarlo legalmente por las pérdidas millonarias que han tenido a raíz de las clausuras que consideran arbitrarias y sin fundamento. La contraofensiva legal no solo será contra Chapman sino también abarcará al director de Inspección y Normatividad, Marco Vinicio Contreras Bringas, y sus inspectores que la agarraron contra ellos por no prestarse a sus peticiones. A ver de qué cuero salen más correas.



Los choques. El argumento de la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, para prohibirles a los funcionarios hacer uso de los vehículos fuera de su horario laboral le salió válido pese a que al alcalde Guillermo “Billy” Chapman no le parezca. Y es que hay algunos vehículos dañados porque los que lo traen asignados los han chocado fuera de horario de trabajo. Que se sepa andaban en asuntos personales a costillas de los ahomenses. Y uno de ellos es una unidad asignada a la Presidencia Municipal. Se habla que el vehículo lo traía un asistente de Enrique Plascencia, jefe del despacho del alcalde. Con esto sale a relucir que Plascencia tiene su propio séquito de colaboradores, propio del estatus de uno de los consentidos de Chapman que hasta le reasignó la camioneta nuevecita que se había comprado para la síndica procuradora que les está devolviendo la pedrada.



De regreso. Aunque no les guste a quienes le están metiendo mano al erario del Ayuntamiento de Ahome porque en forma anticipada creen que les van a cortar el chorrito en el próximo trienio, los priistas parecen que están de regreso tomando en cuenta el resultado de la elección de la nueva dirigencia nacional del tricolor, en la que ganó holgadamente Alejandro “Alito” Moreno. Los operadores de “Alito” en Ahome, entre ellos la exdiputada local Fernanda Rivera, demostraron capacidad de movilización, además de que muchos salieron a sufragar para demostrar el descontento al gobierno petista-morenista de Guillermo “Billy” Chapman que está haciendo un trienio de pesadilla. De hecho, los priistas le apuestan a que Chapman siga como va para que los ahomenses le den el debut y despedida en el 2021 a los petistas-morenistas, que la única culpa que tienen es haber aceptado la línea centralista que les impuso a Chapman de candidato.



A deber. La que dicen que está dejando mucho que desear en la Secretaría de Bienestar en Ahome es América Romero. El sistema de entrega de apoyos a los adultos mayores y discapacitados, lo que se lleva a cabo en el Polideportivo Centenario, es más que tortuoso. Se habla que se les cita a las 05:00 horas y para hacer el proceso de pago los adultos mayores, algunos de ellos apenas andan, duran horas. Es lastimoso. Además, el trato que le da el personal que operan el programa es condenable. En una palabra, no están preparados para esa tarea: la arrogancia y la prepotencia son su carta de presentación. Se habla que esto no pasaba con el anterior coordinador de Sedesol (hoy Bienestar) Ricardo Pérez Camiade, pero no se puede esperar otra cosa porque Romero no tiene tiempo para atender los asuntos de la dependencia, ya que está ocupada en sus labores de cátedra en una institución educativa.