La burla. La tesorera de Ahome, Ana Ayala Leyva, ni la burla perdona a los ahomenses. Pretende justificar lo injustificable sobre la compra de teléfonos celulares de hasta 23 mil pesos a los funcionarios consentidos del alcalde Guillermo “Billy” Chapman, lo que representa una cachetada para quienes no tienen ni que comer en el municipio. Para empezar, Ayala Leyva trata de desmarcar al alcalde con el cuento ese de que los funcionarios solicitaron los celulares y no que Chapman se los haya ofrecido. Pues como si lo hubiera hecho porque no impidió esa compra excesiva y, por el contrario, se autoflageló con su discurso de austeridad y del fin de los privilegios.

La tesorera cree que los ahomenses son ingenuos con centrarse en la adquisición de los aparatos en Comunicación Social, en la que cuadra su justificación a medias, pero ya hace sus desfiguros discursivos con la compra de las más cara para el director de Egresos, Noé Molina; Juana Minerva Vázquez, directora de Planeación e Innovación, entre otros. Sólo atina a decir que ellos justificaron sus necesidad de un moderno celular. Claro, con cargo al erario al que dice Chapman cuidar mucho.



Rechazo. Con la compra de teléfonos celulares con valor hasta de 23 mil pesos para sus funcionarios, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se ganó a pulso el repudio de los diferentes sectores de la sociedad, principalmente de los más desprotegidos, los más pobres. Es que nada bien vieron estos que mientras ellos muriéndose de sed y hambre, a quienes no se les apoya por falta de recursos, Chapman decide comprarle celulares de alto costo a sus funcionarios. No hay quien no cuestione esa compra excesiva e innecesaria salvo quienes están pegados a la ubre municipal. ¿Dónde está la austeridad? ¿Dónde quedó la eliminación de los privilegios? Son las preguntas que muchos ahomenses se hacen para coraje de Chapman que hace uso del erario a la vieja usanza.



Opositor. Viendo la oportunidad política para fortalecer el compromiso de hacer una oposición verdadera, con el fin de agradarle a los ahomenses, el presidente del Partido Acción Nacional en Ahome, Ariel Aguilar Algándar, se subió al tema de la compra de los teléfonos celulares de hasta 23 mil pesos para los funcionarios municipales. Aguilar se puso hacer lo que era lógico: golpear políticamente al alcalde Guillermo “Billy” Chapman que le dio motivos para ello. De hecho, el alcalde todos los días estimula la crítica en su contra porque parece que su especialidad es regarla, pero aparte no le gusta que lo contradigan, mucho menos que señalen a su gobierno de lo que adolece. Sin embargo, muchos no se pueden llamar a sorprendidos a estas alturas del partido porque impuso su signo desde el inicio: la intolerancia y su actitud autoritaria de gobernar. Hay suficientes casos que ilustran el perfil del actual gobierno. Pese a que es evidente la politización del tema, al líder panista no se le puede recriminar nada porque prometió ser opositor, y sobreaviso no hay engaño.



A modo. ¿Por qué el director de Inspección y Normatividad de Ahome, Marco Vinicio Contreras Bringas, reabrió las tiendas convencionales clausuradas con solo los representantes entregar los documentos? ¿Por qué no le dieron el mismo trato al empresario Luis Felipe Villegas, adversario político del alcalde Guillermo “Billy” Chapman? El miedo no anda en burro, ya que sobre Contreras Bringas y Chapman había la advertencia de denuncias legales en su contra por las pérdidas millonarias por el cierre de esos negocios.



A pasos de tortuga. Dicen que el contralor Pável Castro se está viendo lento a propósito: no le miran muchas ganas de resolver el caso de funcionarios que le vendieron productos de sus empresas a la comuna. ¿Por qué será?