Congeladora. No se necesita que el coordinador de la fracción priista del Congreso del Estado, Sergio Jacobo Gutiérrez, lo exprese para que los ahomenses queden convencidos de que por la falta de interés de los legisladores morenistas las solicitudes de juicio político en contra del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, permanezcan en la congeladora. Eso ya se sabe. Incluso, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Horacio Lora Oliva, incumple con sus propios compromisos de los plazos para definir si se le da para adelante a esas solicitudes o se desechan.

Lo cierto es que Chapman tiene el manto protector de los legisladores morenistas, lo que a estos los ha desgastado en su imagen por las tretas dilatorias para poner a salvo a un alcalde que ha dejado mucho que desear en el ejercicio del poder. Al margen de esto, Jacobo Gutiérrez lo que debería dilucidar es qué posición va a tomar la legisladora de su bancada, Gloria Himelda Félix, que en un principio en forma imprudente hizo juicios a priori en la que favorecían a Chapman para coraje de los demandantes de juicio político.



A todo dar. ¿A quién le quiere ver la cara la tesorera del Ayuntamiento de Ahome, Ana Ayala Leyva, para justificar la compra de teléfonos celulares con valor de hasta los 23 mil pesos a los funcionarios? El argumento de que los funcionarios solicitaron los celulares y dieron a conocer sus motivos no le sale. Tan no que no deja en claro la justificación que dio el director de Egresos, Noé Molina, para que se le comprara uno de los más caros.

¿En qué ocupa un celular de 23 mil pesos el guasavense Molina para desarrollar su función? ¿O los otros funcionarios, como la directora de Planeación e Innovación, Juana Minerva Vázquez? Con sobrada razón esa compra muchos la contextualizan como parte del derroche y privilegios en el gobierno del alcalde Guillermo “Billy” Chapman que no se digna en fijar su posicionamiento en el tema. No les cuadra el hecho de que los funcionarios les hayan solicitado los modernos celulares y Chapman y Ayala Leyva autorizado con la mano en la cintura. Benevolentes deben de ser para otras cosas.



Un polvorín. El inicio de los trabajos para introducir el drenaje pluvial en El Carrizo no estuvo exento de jaloneo de los vecinos con funcionarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome y del estado. Se hizo en medio de la presión de los vecinos que estuvieron a punto de bloquear la carretera Internacional, lo que se evitó por la intervención inmediata del secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Osbaldo López Angulo. Incluso, este tuvo que volar en helicóptero de Culiacán a El Carrizo para calmar los ánimos. Y es que los vecinos se pegaron un cierre con los funcionarios de Japama que no querían que la obra iniciara cortando un carril de la carretera bajo el argumento de que por ahí estaban las válvulas de agua.

El argumento era válido, pero su actitud prepotente y cerrada molestó a los vecinos. Sin embargo, López Angulo resolvió el problema de las válvulas antes de que el conflicto se saliera de control. Ahí estuvo Pedro Esparza, líder de la CNC, pero a quien en parte se le responsabiliza del problema por poner un tapón con la gasolinera que construyó paralelo a la carretera Internacional.



Lo malo. Dicen que es correcto que las mujeres se organicen para protestar por los abusos de los que son víctimas, pero demerita el movimiento al provocar desmanes como el ocurrido en la manifestación por las calles y Vicefiscalía del Estado en la zona norte, en donde realizaron un plantón. Incluso, una de las jóvenes quebró el vidrio de un urbano. Por este tipo de hechos, muchas más ya mejor ni se suman. Simpatizan con la protesta, pero rechazan la forma violenta de manifestarse. No se les ve bien a las jóvenes gritando insultos y vandalizando camiones.