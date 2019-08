Reyezuelos. Sin ninguna pizcacha de vergüenza, el regidor petista Raymundo Simons y el morenista Gerardo Amado defendieron a capa y espada la compra de una unidad con valor a los 600 mil pesos asignada a Cabildo para el traslado de los regidores a los Cabildos Abiertos. La acción es el colmo del despilfarro de los recursos que los ahomenses aportan mediante el impuesto predial urbano, que ya se sabe para que los quieren: para los lujos y no para las obras.

Así, no es novedad que los regidores petistas y morenistas estén en la misma línea del alcalde Guillermo “Billy” Chapman, quienes en conjunto hacen trizas el proyecto de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. La reacción que tuvieron Simons y Amado es la coronación del cinismo cuando el regidor priista Raúl Cota Murillo reprobó el acuerdo de compra de esa unidad en el Comité de Adquisiciones y deslindar a su fracción de ese exceso.



Los costos. Si así como reaccionaron Simons y Amado al ser exhibidos por la compra de la costosa unidad lo hicieran en los actos irregulares de los funcionarios y los extravíos del alcalde Guillermo “Billy” Chapman, otra cosa fuera en Ahome. Por ejemplo, cuando se exhibió públicamente las irregularidades en que incurrió el entonces jefe de prensa David al signar un contrato con la radio de una familiar suya por casi 100 mil pesos mensuales, no dieron la cara.

Algunos hasta aseguraron que su actitud fue de esconderse para no comprometerse con sus posiciones y contrariar al alcalde que mantuvo una política de protección hacia su funcionario consentido, pero por las evidencias contundentes no lo pudo sostener. Pável Castro Félix, jefe del Órgano de Control Interno, lo encontró responsable y ya está el caso en el Tribunal de Justicia Administrativa en donde le fijará la sanción. Es el costo de su ambición y arrogancia.



Otra vez. Cuando menos el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, está incurriendo en una omisión, lo mismo que su director de Inspección y Normatividad, Marco Vinicio Contreras Bringas, en el caso de los comerciantes que tienen invadidas las banquetas. Ya salió a relucir que los regidores les enviaron un oficio hace ¡seis meses! en la que les exponían esa problemática para que actuaran, pero todo indica que les valió porque no se ha hecho nada para salvaguardar el interés del peatón. El regidor pasista Fernando Arce les echó en cara esa actitud omisa.

En igual de atender esa problemática, Chapman y Contreras Bringas mejor enfocaron sus baterías contra sus adversarios políticos, como fue el cierre del restaurante de Luis Felipe Villegas, y la de las tiendas convencionales cuyos representantes al parecer habían denunciado presuntos actos de corrupción de los inspectores de Inspección y Normatividad, que en igual de atacarse les dieron con el garrote a ¡los denunciantes!



Cambio. Andros Ethel García Padilla se subió al carro de la Revolución tras estar en la banca un buen tiempo. Ayer, el director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, le dio posesión como director de la institución en el ejido Chihuahuita, Valle del Carrizo, en lugar de María del Rosario Osuna. Dicen que Angulo Castro trae aceitadita la máquina del Conalep. García Padilla va a participar hoy en la reunión de todos los directores en Culiacán.



No grata. El gerente de Operaciones de la Japama, Jorge Enrique Cinsel, fue declarado por los vecinos de El Carrizo como persona no grata por su actitud prepotente y obstaculizadora para la obra del drenaje pluvial. Fue tanta su actitud negativa que los vecinos, entre ellos el comisariado de la Josefa Ortiz de Domínguez, Aristeo Verdugo, lo pusieron en su lugar a la hora de la verdad para la ejecución de la obra. Es de no haber de otros funcionarios.