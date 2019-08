Manipulación. De tanto refritear el caso de los proyectos ejecutivos de vialidades, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, está quedando exhibido. Al sacar por enésima ocasión el asunto, cuando están envueltos en el desprestigio por una y mil cosas, salieron datos de las maniobras que realizaron con aparente dolo para acusar a la administración priista pasada de presuntas irregularidades en la inversión de 40 millones de pesos para el banco de los 109 proyectos ejecutivos de vialidades. Ya está más claro: cuando el empresario quiso entregar los proyectos subsanados de las observaciones que le hicieron a algunos y que le recepcionaran los que faltaban, el entonces director general de Obras Públicas, Carlos Julio Fierro, no se los recibió. Todo hace indicar que este recibió la orden de no hacerlo aun cuando el empresario estaba cumpliendo con los plazos del convenio que había firmado con ellos mismos. Del rechazo de Fierro por recibir los proyectos en tiempo y forma dio fe el notario público Antonio Vega. Es decir, el empresario llegó a la comuna con todos los proyectos y el notario. Ahora se sabe que esa acción que le ordenaron a Fierro fue plan con maña para enredar el caso y rescindir el contrato, pero a como están las cosas se les puede revertir.



Bajo siete llaves. El caso de las presuntas irregularidades en los proyectos ejecutivos de vialidades fue declarado bajo reserva por la administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Es decir, a nadie le van a proporcionar la información que tanto han cacaraqueado a su conveniencia, para el golpe mediático. El presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel, les solicitó la información de manera formal, pero se la negaron porque la declararon bajo reserva. ¿Qué esconden? ¿No que muy transparentes? La intención de algunos es revisar el caso con los documentos en mano porque de lengua se comen un plato.



Las pruebas. El regidor petista Raymundo Simons podría ser demandado penal y por la vía civil por su par priista Raúl Cota Murillo. Lo que pasa es que Simons acusó a Cota Murillo de ser parte de la corrupción de la administración priista pasada ante el regocijo del alcalde Guillermo “Billy” Chapman en la pasada sesión de Cabildo. Dicen que los señalamientos de Simons y el regidor morenista Gerardo Amado Álvarez contra el regidor priista los gozaba Chapman. Ya Cota Murillo emplazó a Simons de que le presentara las pruebas y si no que se atenga a las consecuencias. Hasta el momento el regidor petista no ha presentado evidencia de su acusación.



Con la cuchara grande. Como bomba cayó en los panistas de Ahome la información de que Sebastián Zamudio y Loar López se hayan autoliquidado con 357 mil pesos y 270 mil pesos al concluir su periodo de presidente y secretario general del Partido Acción Nacional en Sinaloa. Con más razón, algunos dicen que por eso les dieron la espalda a Zamudio a la hora de la votación del cambio de dirigencia, ya que querían dejar de sucesor a Adolfo “El Popo” Rojo. La autoliquidación lo consideraron como un agandalle y voracidad de los líderes panistas que dejaron al partido en una de sus peores crisis tanto política como moral, quizás esta última que le pegaron la estocada con esa última acción ejecutiva-administrativa. Se habla que el presidente del blanquiazul en Ahome, Ariel Aguilar, no se arrepiente de haber tomado la decisión de no acudir a la asamblea estatal, junto con otros líderes en los municipios, para la elección de los consejeros estatales y nacionales porque con ello rechazaron el liderazgo de Sebastián Zamudio y Loar López.