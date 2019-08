Prevenidos. Algunos para realmente ayudar a los que posiblemente salgan afectados, pero otros solo para aparentar y salir en la foto, pero todo mundo se puso en acción en Ahome por la amenaza del fenómeno natural “Ivo”, que ya causó estragos desde la zona centro al sur de Sinaloa. Uno de los que se le vio muy movido fue a Omar Mendoza, delegado de Protección Civil en la zona norte de Sinaloa, que en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y otras instituciones de emergencia recorrieron los albergues que se abrirían y definiendo las estrategias de acción si es que el pronóstico se cumple para este municipio de mucha agua para este fin de semana. Lo malo es que la administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman está lenta: apenas está actuando en algunos casos cuando tiene prácticamente el agua encima y en otros se voltea para otro lado.



Doble discurso. Dicen que al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, le salió el tiro por la culata con su estrategia para sofocar el escándalo en que se metió por la compra de teléfonos celulares de hasta 23 mil pesos y una camioneta de 600 mil pesos para los viajes especiales de los regidores aliados por conveniencia. Muchos no se chuparon el dedo con lo que salió de volver con lo mismo de las presuntas irregularidades en los proyectos ejecutivos de vialidades realizadas por la pasada administración priista, que invirtió 40 millones de pesos. Lo ha hecho infinidad de veces que ya se choteó y que no sale de lo mismo, por lo que no disipó la agudización del desprestigio de su liderazgo y de su gobierno que usan el dinero para conservar la política de lujos y privilegios, los que en el discurso dicen combatir.



Bocón. Por quedar bien con el alcalde Guillermo “Billy” Chapman, el regidor petista Raymundo Simons se pegó un quemadón. Es más, el propio Chapman terminó de exhibirlo. Lo que pasa es que Simons acusó al regidor priista Raúl Cota Murillo de ser parte de la corrupción en la pasada administración priista tras que este reprobó el acuerdo de compra de una unidad de 600 mil pesos para el Cabildo, lo que calificó de vergonzoso cuando esos recursos podrían invertirse para resolver algún problema de los ahomenses. Tras la respuesta desproporcionada de Simons, Cota Murrillo le exigió pruebas. A dos días de la sesión de Cabildo, el regidor petista no las ha presentado porque no las tiene. Tras este debate, Chapman definió que Cota Murillo no está involucrado en algún acto de corrupción. Así, Simons está quedando como bocón.



Intervención. El senador priista Mario Zamora Gastélum batea todas las que está a su alcance para “servirle” a los sinaloenses para lo que se ofrezca más adelante con su futuro político. No se hace mucho hizo ruido por lo de la tarifa de la luz, lo que le dio vuelo en los medios y en las redes sociales, y ahora replica eso pero con la lucha que emprendieron los productores y abogados para evitar que el gobierno de la 4T cierre el Tribunal Unitario Agrario número 27 con sede en Guasave, donde antier se dio una manifestación en grande. De inmediato, Zamora Gastélum se apropió del tema que le cayó como anillo al dedo porque él es el presidente de la Comisión de Reforma Agraria del Senado de la República. Es más, más temprano que tarde subió un punto en la Comisión Permanente para que la Secretaría de Hacienda no recorte el presupuesto para la sobrevivencia de esa instancia.