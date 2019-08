Quedan a deber. Una prueba más de que el alcalde de Ahome, Billy Chapman, y sus colaboradores no dan una es la actuación tardía y errática que tuvieron con la emergencia que se presentó por las inundaciones en la ciudad y sindicaturas a causa de los efectos de la tormenta tropical Ivo. Cuando el agua ya se metía a los domicilios, Chapman, en lugar de ir en su auxilio con oportunidad, estaba más preocupado por definir si acompañaba o no a la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal, en un recorrido por Las Brisas.

Cuando las críticas se vinieron en cascada por la falta de respuesta del municipio en medio de la contingencia, como lo señaló el delegado de Protección Civil en la zona norte, Omar Mendoza, el alcalde apareció en una conferencia de prensa para hablar, en igual de actuar, luego se fue a su casa e hizo su teatro al conectarse a un espacio de radio para terminar llorando por lo que estaba pasando. Ante el choteo a su pasividad y exhibicionismo, salió a recorrer las zonas afectadas, donde en forma tajante y con actitud altanera abordaba a las familias afectadas. ¡Apa modales para ayudar!



Descaro. No se sabe en qué mundo viven el coordinador de Protección Civil, Salvador Lamphar, y el gerente general de la Japama, Guillermo Blake. Aun cuando la ciudad estaba bajo el agua por la lluvia que había empezado a caer en la madrugada, ambos funcionarios no vieron lo que pasaba en su entorno porque minimizaron los hechos. Todavía ayer sostenían que cuando el alcalde y ellos realizaron la conferencia de prensa no había riesgos de inundaciones. Para esa hora, a las 11:30 horas, la ciudadanía ya estaba tomando sus propias medidas por la pasividad del Gobierno municipal, como en El Carrizo, donde algunas familias abandonaron sus casas por su propia voluntad y en donde el comisariado ejidal Aristeo Verdugo tuvo, con su gente, que desazolvar los sifones que colocaron para el drenaje pluvial porque ningún funcionario de Japama o el Ayuntamiento se preocupó por auxiliarlos. Al igual que en El Carrizo, si Cecilia Verdugo, comisaria del Ejido Mochis, no se pone en su papel para el desagüe de las aguas, otras historia fuera ahí.



Puras promesas. En muchos sectores de la ciudad y la zona rural están que trinan contra el alcalde Chapman, pero lo emblemático de la frustración y coraje está en la colonia Magisterial. La inundación que sufrieron de nueva cuenta sacó a flote el perfil de Chapman, quien en campaña y en los primeros días de su gobierno les bajó el cielo y las estrellas con resolverles el problema. Y ayer ni porque tenían el agua hasta el cuello se acordaron de ellos. Es más, ni al delegado de Protección Civil en la zona norte, Omar Mendoza, le contestaron las llamadas para actuar. Este tuvo que acudir por una motobomba a la Conagua en las faldas del Cerro de la Memoria para desaguar la zona. Con razón el líder de la colonia, Germán Alonso Chávez, lo puso pagado.



Siguen. En el clímax del desprestigio por los gastos onerosos, ahora salió a relucir que el alcalde Chapman le subió el sueldo a sus funcionarios. El aumento va desde los 10 mil a los 24 mil pesos. Ya a los ahomenses les quedó claro para qué quieren el dinero. Chapman huyó de nuevo de los reporteros para no hablar del tema y la tesorera Ana Leyva salió con la puntada de que eso es por los ahorros que han tenido. O sea, ahorran para favorecer a los funcionarios que forman la casta divina del alcalde y no para hacer obras sociales.