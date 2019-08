Al apoyo. El gobernador Quirino Ordaz Coppel visitará hoy Ahome para darle el total apoyo a los ciudadanos afectados por los efectos de la tormenta tropical Ivo. De hecho, Ordaz Coppel no ha descansado con ese tema porque lo mismo ha estado en Mazatlán que en los otros municipios golpeados por ese fenómeno que dejó caer un mundo de agua en la entidad. De hecho, el aparato del estado se concentró en poner en condiciones las escuelas para el inicio de clases hoy tras que las mismas quedaron bajo el agua. Sólo falta que el alcalde Guillermo “Billy” Chapman invente alguna excusa para no acompañarlo en la gira, aunque el sábado dio color de que va a estar con él. Sin embargo, esté o no esté el gobernador viene a lo suyo: a apoyar a los ahomenses.



Incapacidad. Para justificar la falta de resultados, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no sale de donde mismo cuando los ahomenses lo surten de críticas, como ahora por su pésima actitud ante los efectos de la tormenta tropical Ivo. El discurso lo recicla de nuevo con que no le dejaron recursos para hacer frente a las necesidades. Ese ya es disco rayado que los ahomenses se lo saben de memoria, por lo que ni interés le ponen. Al contrario, a Chapman le piden que toque otra canción, pero parece que no sabe. Todo hace indicar que la posición que ostenta le quedó grande. ¿Qué no sabía lo que iba a recibir? Ya algunos consideran que esa quejadera y esa lloradera que le agarra es para encubrir sus incapacidades y la de sus funcionarios que están cortados con la misma tijera: intolerantes y prepotentes. Dicen que Chapman añora que le hubieran dejado recursos para derrocharlos con los suyos.



Para su élite. Con la revelación de que Chapman le subió en forma escandalosa el sueldo a sus funcionarios, su imagen siguió en caída libre. ¿Para eso quieren el dinero?, ¿para eso dicen ahorrar? Si con el caso de su asesora Diana Margarita Rubio Viesca, quien gana más de 71 mil pesos, Chapman perdió otra rebanada de credibilidad, con la compra de celulares hasta de 23 mil pesos y la camioneta para regidores de 600 mil pesos fue el colmo, pero el hecho de que le haya aumentado el sueldo a 17 de sus funcionarios es el acabose para que los ahomenses se den cuenta la clase de alcalde que tienen. Incluso, no tiene ni siquiera el valor de dar la cara para responderle a sus gobernados sobre estos derroches y privilegios. Estos temas le dan alergia tratarlos con los reporteros, de quienes huye. Nadie dijera nada si esos ahorros y aumentos fueran para los trabajadores de la comuna que algunos ganan hasta 2 mil 500 pesos. Ahora se sabe que Chapman iba a cuidar “el tesoro municipal”, pero para su élite y no para el pueblo.



El desempate. No se le hizo al carriceño Isidro Anaya Mondaca la presidencia de la Liga de Beisbol Clemente Grijalva. Se quedó en un tris de lograr dirigir de nueva cuenta esa organización. Y quizás porque ya chole que hubiera aspirado otra vez a esa representación fue que la perdió, pero no cabe duda que dio la pelea contra Ervey Valdez García, que le ganó con el voto de calidad del actual presidente del circuito, Anastacio Alcaraz Armendáriz. Lo que pasa es que Isidro y Ervey quedaron empatados con 24 votos. Alcaraz Armendáriz se decidió por el desempate y dicen que lo hizo para que llegara gente nueva y no los mismos de siempre. Esa decisión también le gustó a los beisbolistas, pero no a Anaya Mondaca y compañía.