Reprobado. Por irresponsabilidad, por guardar las formas o por lo que sea, el gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Guillermo Blake Serrano, está incumpliendo a su responsabilidad con lo más delicado: poniendo en riesgo la salud de algunos ahomenses. El titular de la Comisión Estatal para Protección de Riesgos Sanitarios, Jorge Alán Urbina, sacó a relucir que el agua no es apta para el consumo humano en algunas partes de este municipio por los problemas de cloración en las plantas. Eso de acuerdo con los análisis que han hecho en algunos sistemas de agua potable después del paso de la tormenta tropical Ivo, lo que se hizo del conocimiento de la Japama, de donde le respondieron que estaban arreglando el problema. Eso no está mal, lo que no le cuadra a Blake Serrano es que no hayan hecho del conocimiento público ni alertado a los pobladores de las comunidades con ese problema.



Imprudencia. El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se la volvió hacer a los reporteros de los diferentes medios de comunicación tras la culminación de la gira del gobernador Quirino Ordaz Coppel para la atención a los afectados por la tormenta tropical Ivo. De adrede o no, quedó mal, de lo que se percató el propio Ordaz Coppel, con quien se desvivió en atenciones en la gira que realizó por el municipio, como si nadie supiera cuál es su verdadero sentir hacia él. Para cubrir las apariencias, dar la falsa imagen de buena onda, Chapman se dirigió a los reporteros al terminar el evento en la colonia Diana Laura para darles la oportunidad de entrevistar al gobernador. Todo iba bien hasta que a media entrevista esta tuvo su interferencia, provocada por el propio Chapman. Y es que en esos arranques que le dan muy seguido agarró el micrófono y se puso a hablarle a quienes todavía estaban ahí. Más rollo que otra cosa, pero ya los reporteros no pudieron seguir hablando con el gobernador, que observó cómo se las gasta Chapman.



Va de nuevo. Con los estragos que causó la tormenta tropical Ivo, que inundó Ahome, el exlíder de los comerciantes en Los Mochis Héctor Hallal Zepeda volvió a la carga para que se hagan las inversiones en el drenaje pluvial a fin de evitar el problema. Difundió un mensaje dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador para que tome cartas en el asunto porque las autoridades locales no hicieron lo que deberían de haber hecho pese a que se lo plantearon de miles de formas después de la depresión tropical 19-E, hace ya casi un año. Hallal Zepeda no dejó bien parado al alcalde Guillermo “Billy” Chapman, a quien le dio su tocadita en el mensaje. Al expresidente del Patronato de Bomberos le sobran razones para atizarle al tema. Y lo que sea de cada quien, su mensaje pegó.



Cuestionamiento. ¿Dónde quedaron los recursos etiquetados del Fonden en septiembre pasado para la reparación de los puntos colapsados del drenaje en la colonia Tabachines número 1? Cuando menos el líder social de ese asentamiento, Guillermo Cota, está pidiendo una explicación de ese detalle porque hasta la fecha el problema sigue sin ser solucionado.



Nueva fecha. La diputada local de Morena Cecilia Covarrubias se quedó vestida y alborotada para rendir su primer informe legislativo con bombo y platillo. Y es que no vio las condiciones para hacerlo el sábado, un día después del azote de la tormenta tropical que afectó a cientos de familias. Dicen que en la suspensión del informe influyó la prudencia política, pero también porque se dificultó el traslado del pueblo. Claro que Covarrubias iba a ser despliegue porque trae su propio proyecto y más ahora que anda mareada por el papel protagónico que asume en el Congreso del Estado. En realidad, lo va reprogramar.