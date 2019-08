Lo bajan. Más allá del impacto del cambio de Marco Antonio Osuna Moreno de subsecretario de Gobierno a subsecretario de Planeación y Vinculación Social de la Secretaría de Desarrollo Social, lo importante es el mensaje para el 2021. En ese sentido, muchos anoche dieron por hecho que Osuna Moreno recibió un descontón en su aspiración por la alcaldía de Ahome, ya que se quedó sin el cargo que le daba la posibilidad de los amarres políticos, que es en lo que estaba. La posición a la que lo mandaron no le da margen de juego político, por lo que hasta sus propios operadores entendieron el mensaje.



A lucirse. Como es su costumbre, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, va a endulzar su aportación de 40 millones de pesos para ampliar la obra de drenaje, lo que le tocó poner por el compromiso que lo hizo asumir el gobernador Quirino Ordaz Coppel en su pasada visita a Ahome tras el azote de la tormenta tropical Ivo. Y va a hacer ruido porque ayer aclaró que sí tiene esos recursos para las obras que se proyecte junto con el gobierno estatal que para tal fin va a poner otros 40 millones de pesos. No nomás eso sino que hasta anunció que hoy va a dar una conferencia de prensa para tratar el tema. Sólo falta que salga como cuando dijo que la directora de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, Solángel Sedano Fierro, iba a tener un encuentro con los reporteros para dar a conocer el resultado de su visita a la Ciudad de México, en la que se entrevistó con especialistas para tratar lo de la planta de amoniaco y que a la fecha no se sabe para cuándo porque a eso ya le llovió.



Guardados. Con su compromiso de aportar los 40 millones de pesos para las obras de drenaje, muchos ahomenses se dieron cuenta que el alcalde Chapman tiene recursos, pero en lugar de aplicarlos los tiene guardados y otros los derrocha para favorecer a la élite con la que gobierna. ¿Por qué si teniendo ese dinero no lo invierte en obras? Algunos aseguran que no se tiene que esperar a que el gobernador Quirino Ordaz Coppel lo comprometa a desembolsar los recursos para hacerlo. Los ahomenses no puede esperar a que se le resuelvan los problemas para cuando Chapman quiera quedar bien con Ordaz Coppel o en coyuntura que le reditúe políticamente para resarcir su pésima imagen. ¿O qué esperaba Chapman para canalizar esos recursos en beneficio del pueblo ahomense? Si las quejan no paran.



Acotaciones. Si bien es cierto que el exdirigente de los comerciantes de Los Mochis Héctor Hallal Zepeda tuvo su resonancia por el mensaje que le envió al presidente Andrés Manuel López Obrador tras las inundaciones por la tormenta tropical Ivo, también lo es que algunos lo empezaron a refutar. Comparten en el fondo que el problema de inundaciones no se ha resuelto, pero le recriminan que diga que no se ha hecho nada para resolverlo. Le ponen de ejemplo que el gobierno estatal tiene en marcha obras de drenaje pluvial en cuatro puntos de la ciudad. Además, que ya tiene en puerta el proyecto de la desviación de las aguas del dren Juárez, lo que incluso ya está licitado. Esta obra es fundamental para acotar las inundaciones. Por eso, el mensaje de Hallal Zepeda es un tanto tendencioso, quizás motivado por la indignación de que no se hicieron antes, dicen.



Jalón de oreja. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ya dio color sobre la queja que interpusieron los periodistas en contra de los alcaldes morenistas Guillermo “Billy” Chapman, de Ahome; Jesús Estrada, de Culiacán, y Guillermo Benítez, de Mazatlán. Les mandó el mensaje que se dejen de descalificaciones y censura, que respeten su labor. Eso mientras les manda las recomendaciones.