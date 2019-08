Ya la hizo. Dicen que aunque falta la decisión final del pleno del Congreso del Estado, la rectora de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, María Guadalupe Ibarra Ceceña, anda con otro semblante, contenta, desestresada. Y es que quiérase o no, ya parece que amarró terminar su periodo, tomando en cuenta el resultado del proyecto de la consulta que fue entregado ayer por el investigador Gonzalo Armienta Hernández al Congreso del Estado.

Todo indica que a Ibarra Ceceña le valió controlar a algunos líderes indígenas y otorgarle un puesto en la institución al hijo del diputado local morenista Gildardo Leyva, ya que en la nueva ley aparece un transitorio para que la actual rectora termine su gestión. Ya se sabrá si el pleno lo deja o lo quita, pero se habla que va a ser lo primero. Ya los próximos rectores no podrán reelegirse, durarán cuatro años y deberán ser de origen indígena. Incluso, el proyecto de reforma contempla volver a la Universidad Autónoma Indígena de México, la desaparición de la Junta Directiva y darle facultades al Consejo Universitario.



Inconformes. El proyecto de reforma de la UAIS lo vieron bien algunos líderes indígenas y maestros de la institución, pero el único punto en el que no están de acuerdo es en el transitorio de la iniciativa en el que se le permite a la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña seguir en el cargo hasta cumplir su periodo.

Se dice que el maestro Loreto Coronado y el líder indígena Bernardino Valenzuela, entre otros, no caben de coraje porque ese transitorio se lo sacaron de la manga por consigna política, como pago a los favores que les ha hecho Ibarra Ceceña a los morenistas. ¿De dónde sacaron ese planteamiento, en qué comunidades indígenas o foro se propuso que siguiera en el cargo Ibarra Ceceña? Era obvio que Coronado, Valenzuela y compañía no estuvieran de acuerdo en eso porque son los que han encabezado movimientos para derrocar a la actual rectora. Y de seguro le seguirán hasta el final. Para empezar le harán la lucha para que ese transitorio no pase en el Congreso del Estado.



De moda. No se sabe el motivo, pero el regidor priista de Ahome Raúl Cota Murillo parece que la tomó en serio en hacer despliegue de su liderazgo. Ya anda circulando un video en las redes sociales en la que destacan sus virtudes, su lealtad priista, su cercanía con los sectores de la sociedad y hasta aparece con sombrero. Cota Murillo se puso de moda tras echarle en cara en la pasada sesión de Cabildo que hayan acordado comprar una camioneta de 600 mil pesos para los regidores, lo que le pareció vergonzante cuando hay otras necesidades más urgentes que resolverle a los ahomenses. Incluso, el lunes, en la gira que realizó el gobernador Quirino Ordaz Coppel, lo saludó efusivamente. Después de esto aparece lo del video en la que se muestra Cota Murillo.



Con margen. Sin ataduras de un cargo público, dicen que la exdiputada local priista Fernanda Rivera tiene más margen de maniobra política, más ahora que le coordinó la campaña en Ahome a Alejandro Moreno, actual presidente nacional del PRI. Incluso, ella estuvo en la toma de protesta de Alito acompañando al gobernador Quirino Ordaz Coppel. Algunos ven que Rivera volverá por sus fueros en el 2021.



Sin tregua. Luego de la euforia del triunfo, el presidente del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega, no ha dado color para lograr la unidad. Se habla que en lugar de eso se ha dedicado a maniobrar para atacar al grupo de quien fuera su contrincante Adolfo “Popo” Montoya. O sea, el choicense no les da tregua con el riesgo de que la confrontación interna arrecie.