Irresponsable. No podía pasar la sesión de Cabildo sin que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, hiciera su circo, muy a su estilo. Desde su asiento, le llamó por teléfono al gerente general de la Japama, Guillermo Blake, para que diera a conocer las condiciones en que se encontraba el agua, ya que el titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Sinaloa, Jorge Alán Urbina, declaró que no era apta para el consumo humano por la falta de cloración tras las inundaciones por la tormenta Ivo.

Sosteniendo Chapman el teléfono en el micrófono para que escucharan los regidores, Blake le contestó que el agua estaba bien. Ya antes el alcalde había acusado a Urbina de irresponsable por las declaraciones que dio. Sin embargo, algunos le devuelven ese calificativo a Chapman porque Urbina evitó que cientos de usuarios tomaran agua en mal estado. ¿Que no se acuerda que el propio Blake reconoció que Urbina los alertó de la falta de cloración del agua en el ejido Louisiana, Leyva Solano y la colonia Diana Laura y que resolvieron de inmediato? Chapman quiere tapar el sol con un dedo.



Emboscada política. La relación ríspida de la síndica procuradora Angelina Valenzuela y el jefe del Órgano Interno de Control, Pável Castro, salió a relucir ayer en la sesión de Cabildo. Es más, la tiene demandada en el Tribunal de Justicia Administrativa bajo el argumento de que lo despidió, cuando Valenzuela aclara que sólo le hizo un llamado de atención. Pero Castro se hace la víctima haciéndole el juego al alcalde Chapman, a quien está entregado. Una omisión de la síndica en ese pleito legal fue tomado de pretexto por la regidora Ariana Sulaee Castro para crucificarla, pero no les salió la jugada porque Valenzuela reconoció el error, pero eso ya fue subsanado. Más claro el contubernio de Pável Castro con Chapman y los regidores afines no puede estar.



La obra maestra. Cuando hay otras necesidades más urgentes por resolver, al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se le puso la idea de remover de donde se encuentra el mástil de la bandera al puro centro de la plaza de Palacio Municipal. Ya empezaron la obra maestra del trienio. Lo que es querer gastar el dinero sin ton ni son. No hay quién le encuentre sentido a esa decisión más que el que quiera Chapman que el mástil de la bandera le quede enfrente a la hora de dar el Grito de Independencia.



Empecinado. Todo indica que Marco Antonio Osuna Moreno no entendió el mensaje o si lo entendió no lo asimila tras ser removido como subsecretario de Gobierno a subsecretario de Planeación y Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social, un movimiento que hasta sus propios operadores admiten que el mensaje es que lo deja fuera de la carrera por la candidatura priista a la alcaldía de Ahome. Si en parte su caída de la posición que le daba el manejo político fue porque estaba más concentrado en su proyecto por la alcaldía de Ahome que en atender los asuntos de estabilidad y gobernabilidad política en Sinaloa, después de su cambio sigue en las mismas. No se da y está tomando acciones desesperadas, así como algunos de sus operadores que dan patadas de ahogado con una encuesta que promueven en su intención de que el proyecto por la alcaldía sobreviva. Sin embargo, algunos otros que estaban en el proyecto empezaron a abandonar el barco porque ya lo vieron naufragar.



Retardo. No se sabe qué contratiempo tuvo, pero causó hilaridad en muchos que el jefe de los Servicios Regionales de la SEPyC en Ahome, Jorge Luis Heredia Arellano, llegara al final del evento en el que estuvo el secretario de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía. Heredia llegó agitado del apuro cuando este ya se iba del evento en el jardín de niños en Las Flores II.