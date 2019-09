Cachetada. Por quererse lucir, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no gana una. Eso le ha pasado siempre y que se ratificó con el caso que revivió para quedar en evidencia de su liderazgo errático: lo del agua potable, en el que acusó de irresponsable al titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Sinaloa, Jorge Alán Urbina, quien declaró que el vital líquido no era apto para consumo humano. Protagonista, en la sesión de Cabildo pasada le pidió una rectificación luego de que el gerente general de la Japama, Guillermo Blake, le dijera que el agua en la ciudad estaba buena. Lo que no dijo, por conveniencia propia y del alcalde, que porque ya habían clorado bien el agua. Sin embargo, Urbina, en lugar de rectificar, envió un comunicado en el que detalla los días y las colonias y fraccionamientos de la ciudad en que se detectó la falta de cloro en el agua, por lo que no era apta para consumo humano. Incluso, Blake había reconocido que por la información de la Coepriss se había resuelto el problema. ¿Quién es el irresponsable? ¿Por qué Chapman no se comunicó con Urbina para que le explicara el sustento de su información? Dicen que por sus arrebatos.



La amenaza. Aunque está por verse, maestros y líderes indígenas tienen toda la intención mañana de tomar la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Es simbólico porque inician el ciclo escolar. El movimiento es de rechazo a ciertas conclusiones y entrega al Congreso del Estado de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa tras la consulta a las comunidades indígenas que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es a todo, pero sí a un punto en especial: la permanencia de la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña hasta terminar su periodo, como lo contempla un transitorio de la iniciativa de ley. La toma de la UAIS y sus motivos están cantados, por lo que dicen que Ibarra Ceceña ahora sí va a dar a conocer quién está atrás de los opositores a su rectorado.



Despropósito. Dicen que inmadurez, imprudencia y desespero es lo que está mostrando Marco Antonio Osuna Moreno tras ser cambiado como subsecretario de Gobierno a subsecretario de Planeación y Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social en Sinaloa, lo que impactó hasta en sus propios operadores porque consideran que lo bajaron de la carrera por la alcaldía de Ahome. Esto es lo que le preocupa a Osuna Moreno, ya que dicen que con su gente promovió una encuesta en las redes sociales para que votaran por él o por Bernardino Antelo Esper para la alcaldía, como una forma de seguir vivo en la lucha por esa posición. Y ni siquiera Osuna Moreno cuidó las formas porque dicen que él mismo votó a su favor. Esto lo consideran algunos como un despropósito.



Revancha. En lugar de cumplir con la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa que le ordena que le entregue en físico el estadio Juan Navarro Escoto, el director general del Instituto Municipal del Deporte en Ahome, Felipe Juárez, destituyó a Víctor Contreras como presidente del Comité Municipal de Futbol. Y nombró de manera interina a Amado López Moreno. Algunos se quedaron con la duda de si Juárez tiene esa facultad. ¿Que no son los presidentes de la liga quienes lo eligen?



El regreso. Manuel Zárate Reyes volvió por la puerta grande tras estar alejado por años del liderazgo de productores en el Valle del Carrizo. Y es que ganó con 11 votos a favor la presidencia del Módulo de Riego número 4 de esa región a Mario de Los Ángeles de la Rocha, quien tuvo nueve votos. O sea, dos votos fue la diferencia, pero así hubiera sido uno, esa es mayoría.