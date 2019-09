Promoción. Como si fuera un gran logro, los adeptos mochitenses del coordinador de los Programas Federales Integrales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, le dieron promoción al hecho de que este haya estado en el acto del informe del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El activismo porque se supiera que Montes Salas está en la cúspide del poder presidencial fue con toda la intención política. Es visible que le quieran, de motu proprio o como un plan concebido futurista, formar una imagen para meterlo en la pelea para el 2021. ¿La alcaldía de Ahome o la gubernatura por Morena? Para donde lo manden, pero no se enoja si lo dejan donde está porque ya parece que empezó a saborear el poder que tiene pese a que de vez en cuando lo atacan.



En sus manos. Los morenistas están muy gustosos porque ya casi tienen en sus manos la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa con el respaldo de la actual rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña que va a tener su recompensa con su permanencia hasta terminar su periodo. La iniciativa que se presentó para la reforma tras la consulta indígena ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación le quita la injerencia al Gobierno del Estado en los asuntos internos. Eso para empezar. Sin embargo, faltan algunos días para que la iniciativa se suba al pleno y de aquí para entonces muchas cosas pueden pasar porque aún está vigente la ley que mantiene viva a la Junta Directiva que puede tomar decisiones. Es cuestión de que se animen.



La espalda. Por cierto, con la amenaza de la toma de la UAIS hoy inicia el ciclo escolar en la institución, acto que se llevará a cabo en Mochicahui. Las versiones del movimiento cobraron más fuerza ayer para impugnar la consulta y el resultado de la misma, sobre todo de la oposición de que María Guadalupe Ibarra Ceceña siga como rectora. Son los mismos que ya la tomaron y fue una de las más prolongadas en la historia de la institución, nada más que el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía, los bailó lindo y bonito favoreciendo a Ibarra Ceceña. La pregunta ahora es si de darse la toma la seguirá apoyando porque dicen algunos que la rectora no le pagó con la misma moneda. Un ejemplo de ellos lo tiene con el resultado de la consulta indígena, en el que al secretario de Educación lo borraron del mapa al plantearse la desaparición de la Junta Directiva.



Caprichos. Si al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no le fue nada bien con los ahomenses cuando se enteraron de los despilfarros que está haciendo con la compra de teléfonos de hasta 23 mil pesos para sus funcionarios, el aumento salarial desorbitantes para estos, la adquisición de una camioneta de 600 mil pesos para los regidores, entre otros, ahora con la revelación de que está invirtiendo 215 mil pesos para mover unos metros el mástil de la bandera fue el acabose de la desilusión en esa materia. ¿Qué no hay otras cosas más importantes para invertir ese dinero? Sí las hay, pero este es el gobierno de los privilegios, de los lujos, de los derroches y de los caprichos.



El gusto. Dicen que Omar Mendoza se va agüitado de Ahome porque no le va a poder servir a su gente como delegado de Protección Civil en la zona norte de Sinaloa, pero con el gusto de haberle dicho sus verdades al alcalde Guillermo “Billy” Chapman al que no le gustó y se habla que le pidió al gobernador Quirino Ordaz su salida de este municipio. El coraje de Chapman fue que Mendoza lo exhibió de no actuar a tiempo y con eficacia en el azote de los efectos de la tormenta tropical Ivo. Y es que mientras la ciudad se inundaba, Chapman y sus funcionarios ni por enterados se daban.