Conflicto de intereses. De modo conveniente, la presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Congreso del Estado, Cecilia Covarrubias González, refuta los señalamientos de los diputados priistas y panistas en el sentido de su parcialidad e irregularidades en el proceso de elección del comisionado de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública de Sinaloa, ya que favorece al mochitense Alfonso Páez Álvarez. Se lo dicen porque depuró a unos aspirantes por su militancia en el PRI o PAN, pero dejó como candidato a Páez Álvarez, ligado a Morena y a ella como legisladora en lo personal.

Sin embargo, Covarrubias González niega que sea militante de Morena, lo que es cierto, pero ¿y su conflicto de intereses en virtud de que Páez Álvarez ha sido su representante en actos oficiales? Incluso, ha tomado protesta en algunas instancias de gobierno en su nombre. Así, la diputada local ahomense reproduce los mismos vicios del sistema que dice combatir, pero ¡de pura palabra!



Todo a pedir de boca. Al que se le vio ayer como amo y señor de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa es al diputado local morenista Gildardo Leyva Ortega. Y es que este fue pieza clave, junto con la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña, de la iniciativa de reforma de la institución tras la consulta indígena en cuyo resultado se nota que salió a su gusto.

Leyva Ortega abrió el camino para que los morenistas tomen el poder absoluto de la institución en virtud de que de aprobarse, ni el secretario de Educación Pública ni el gobernador tendrán el poder de elegir al rector sino que será facultad del Consejo Universitario al desaparecer la Junta Directiva. Leyva Ortega ya había conseguido de Ibarra Ceceña que colocara a su hijo como funcionario de la institución. A cambio, Ibarra Ceceña logró que en la reforma se contemple que ella termine su periodo. ¿Reforma a la medida? Y lo bueno es que no hubo toma de la institución.



Se les hizo bolas el engrudo. Como no lo han podido aplacar por las buenas y les ha salido muy escurridizo y respondón, el director general del Instituto Municipal del Deporte en Ahome, Felipe Juárez Soto, acusará penalmente por malos manejos de recursos a Víctor Contreras, quien que se niega a aceptar su destitución como presidente del Comité Municipal de Futbol. En el fondo, esta acción es por vendetta política, como acostumbra el gobierno del alcalde Guillermo “Billy” Chapman, ya que Contreras los dejó en vergüenza al obtener una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa para que le regresaran el estadio de futbol Juan Navarro Escoto tras meses de que se lo quitaron. Afilan navajas. Contreras dice que destapará hoy las mentiras.



Privilegiados. En virtud de que no les han comprado la camioneta de 600 mil pesos, a los regidores oficialistas Raymundo Simons, Ariana Sulaee Castro, Gerardo Amado, Rosa María Ramos, Héctor Vicente López y Alfonso Pinto Galicia los mandaron ayer a Cobayme, al acto de Lunes Cívico, en la Suburban blindada que todo indica es la adquirida por el entonces alcalde Arturo Duarte García. Se las facilitó el alcalde Chapman. ¿Que no les asignan gasolina para moverse en sus vehículos? Son comodinos. Y eso que Chapman dice que en su gobierno no hay privilegiados. Con razón dicen que están bien controlados.



Sin brillo. El síndico de El Carrizo, Francisco Leyva, le dijo a su antecesor Luis López quítate que ahí voy para eso de pasársela cachetona, despreocuparse de los problemas. Si no fuera por la misma ciudadanía, a ninguno se le hiciera frente, como el de la inundación. El desgano se reflejó en el Cabildo Abierto en el Poblado 7: hubo muy poca gente, pero la que fue lo hizo para reclamarles.