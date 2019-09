Opulencia. Se dice que los regidores morenistas, petistas y el panista de Ahome ya de plano perdieron la vergüenza. Ya no se esconden para lucir sus privilegios y la abundancia que les da el alcalde Guillermo “Billy” Chapman, que encontró la forma de tenerlos domados. Ayer, una vez que se ventiló que los regidores Raymundo Simons, Ariana Sulaee Castro, Rosa María Ramos, Héctor Vicente López Gerardo Amado y Alfonso Pinto llegaron al Lunes Cívico en el ejido Cobayme en la camioneta Suburban blindada asignada a la presidencia municipal, empezaron con sus justificaciones.

Por ejemplo, Gerardo Amado salió con que pidieron la camioneta para ir a esa comunidad para que sus vehículos no se dañaran por los caminos en mal estado. Qué fachada de regidores. O sea, fueron en esa ostentosa camioneta, alardeando opulencia, a un pueblo que está en el abandono. No cabe duda que los regidores morenistas y petistas, sumado el panista Alfonso Pinto, ya ni se miden, al fin y al cabo ya están bien ubicados de que su papel es quedar bien con el alcalde que les corresponde en lo que pidan. Y todavía se atreven a decir que representan el cambio.



Mero trámite. ¿Es correcto que alguien que ha sido representante de Cecilia Covarrubias González en calidad de diputada local y presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Congreso del Estado, haya sido admitido como aspirante en el proceso de selección para comisionado de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública en el Estado de Sinaloa? ¿Es correcto que Covarrubias no se excuse por el conflicto de intereses en el proceso? Dicen que de manera ética no lo es, y más cuando la convocatoria fue hecha a modo para favorecer al mochitense Alfonso Páez Álvarez, ligada a ella, y depurar a otros por tener antecedentes de militancia en otros partidos políticos. En los hechos, entre estos y Páez Álvarez no hay mucha diferencia, pero Covarrubias González se atiene en su defensa a la convocatoria. Claro, hecha a modo porque se habla que ella y los morenistas van por el asiento de la Ceaipes, al grado de que Páez Álvarez ya es finalista. Algunos auguran que ya lo que resta es de mero trámite en la comisión y en el pleno del Congreso del Estado.



Más candela. No tardó mucho Felipe Juárez Soto, director general del Instituto Municipal del Deporte en Ahome, en recibir la respuesta del presidente del Comité Municipal de Futbol, Víctor Manuel Contreras, y la gente de esa disciplina que lo respalda. Un hueso duro de roer, Contreras lo primero que le echa en cara es que tiene el 90 por ciento en su favor de los delegados y presidentes de las ligas. Por lo tanto, la destitución que hizo Juárez Soto es irregular. Y no son cuentos porque Contreras presentó las firmas de quienes lo apoyan tras haberse reunido antier para cerrar filas y desmentir las acusaciones de malos manejos de los recursos sólo por un gasto en el pago de unas cervezas y unos mariscos. Él admite el gasto, pero fue una comida de la delegación en un evento oficial en Guasave, y que por eso van a demandar civilmente por daño moral a Juárez Soto. Además, acordaron que el próximo domingo van a suspender los juegos en protesta.



Arrogancia. Se fue Edith Márquez como secretaria del Ayuntamiento de Choix, pero dicen que dejó la herencia de su arrogancia y prepotencia al tesorero Everardo Fierro Ávila, quien ve “chiquitos y orejones” a los choicenses, a quienes les da un mal trato. Se habla que en honor a la verdad, Fierro Ávila no era así, pero nomás se fue Márquez le copió su forma de ser en la comuna, lo que le está causando daño a la imagen del alcalde Omar Gill Santini. De hecho, si ya no se veía bien que el alcalde lo haya colocado en esa posición porque es su compadre, ahora con esas ínfulas de grandeza tantito peor.