Hundido. No es ninguna sorpresa que los niveles de aceptación del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, vayan en caída libre. El rechazo a su liderazgo y a su gobierno está más que ganado a pulso por tantos desfiguros e incumplimiento a lo que aseguran en el discurso. Entre más pasan los días gobernando, más es el descontento en el frustrado gobierno del cambio.

Por ejemplo, en tres meses el segmento de quienes no votarían de nuevo por Chapman aumentó 11 por ciento. Es decir, si en mayo el 60.83 por ciento no votarían por el alcalde, en agosto no lo harían 71.60 por ciento, de acuerdo con la encuesta realizada por esta empresa.

No es para menos porque los ahomenses ya están desengañados que Chapman no tiene remedio para eso de sus arrebatos, actitudes teatrales, los conflictos, darle privilegios a los suyos, el derroche, los escándalos de corrupción y lo que se acumule. En eso sí está haciendo historia Chapman.



El colmo. El regidor panista de Ahome Alfonso Pinto Galicia no podía ser más cómico que con su postura en torno a la adquisición de la camioneta de agencia con valor a los 600 mil pesos. Tan especial es, así como los regidores de Morena y PT, que no se ha concretado la compra porque de la unidad que quieren no está en la agencia de esta ciudad. Ah, bárbaros. Eso es lo de menos. Lo monumental de su posición es que diga que la lujosa camioneta no sólo será para los regidores sino para la gente que la necesite. Es de risa. Más mal no pueden quedar tras volver el debate de los gastos innecesarios de la administración chapmista luego de que el regidor panista y sus pares de Morena, Gerardo Amado y petistas Raymundo Simons, Vicente López y Rosa María Ramos y Ariana Sulaee Castro, hayan llegado en una camioneta blindada de la presidencia al ejido Cobayme, opulencia que contrastaba con las condiciones de vil atraso del poblado.



Bravucón. Por cierto, el regidor petista Raymundo Simons no ha acreditado la acusación de corrupción que le hizo al regidor priista Raúl Cota Murillo, quien sigue esperando que “se lo compruebe”. Simons la hace de bravucón para quedar bien con el alcalde Guillermo “Billy” Chapman que no se oculta para festejárselo. Como no puede sostener sus señalamientos, Simons ahora sale con enredar a Cota Murillo en algo oscuro en el programa de 100 viviendas. Todo hacer indicar que son patadas de ahogado ante la exigencia de su par en Cabildo de que “le compruebe” sus señalamientos de corrupción, pero en lugar de hacerlo se enreda más. Cota Murillo lo tiene medido.



La ambición. La diputada local Roxana Rubio, hija del exalcalde de El Fuerte, Eleazar Rubio, ya quiere volar alto. En unos cuantos meses de las lides de la política-legislativa, ya quiere ser presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Casi nada. Algunos ya la chotean porque está más preocupada en buscar posiciones que en llevar apoyos o legislar en favor de los ciudadanos, aunque no se sabe cuáles son de los suyos porque entró como diputada por la vía proporcional, de regalo al PAN.



Manejo. El exdiputado local y excandidato panista a la alcaldía de Ahome Ernesto García Cota no pierde el tiempo. Ni en lo social ni en lo político. Incluso, dicen algunos que una cosa le da la otra. O sea, usa una cosa con otra para seguir en la palestra. Sin cargo público desde hace rato, hace jornadas de apoyo en las comunidades de Ahome, pero a la vez está de lleno metido en el proyecto de Redes Sociales Progresistas, de Gerardo Vargas.