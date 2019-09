Qué anda haciendo. ¿Dónde está el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman? Tiene dos días que los ahomenses no saben de él ni sus más allegados informan de su paradero. Unos dicen que no sale de su casa, otros que salió de la ciudad, etc. En forma coincidente, su desaparición del cuadrante es cuando hay números que indican de su muy baja aceptación de su liderazgo y gobierno a diez meses de iniciado su ejercicio del poder. Y es que 7 de 10 ahomenses no votarían de nuevo por él si hoy fueran las elecciones.

En otras ocasiones, cuando el margen de rechazo era un punto menor, dicen que Chapman hizo su rabieta y pues no falta que ahora que el margen se amplió su reacción haya sido la misma. Ya no hay duda en Morena que Chapman representa en estos momentos una losa pesada en la espalda y lo seguirá haciendo por su temperamento en lo que resta el trienio si es que los diputados locales no toman la decisión que tienen en sus manos.



Tira la toalla. Para eso le gustaba a muchos el recaudador de Rentas de Los Mochis, José Antonio Lugo Guerrero. Tras aflorar el cuello de botella que representan “los coyotes” en la dependencia y que operan con la complacencia de los empleados, resulta que ante la queja ciudadana de la preferencia que se les da a estos en la realización de los trámites, Lugo Guerrero prácticamente salió tirando la toalla, que es difícil desterrarlos. Todavía más: que ese problema es histórico. Esto que dice es cierto, pero para eso está ahí como responsable de la dependencia, para si no eliminarlo de golpe, sí acotarlo, controlarlo. Es frustrante para un ciudadano ir a realizar algún pago porque dura horas, y “los coyotes” en un abrir y cerrar de ojos son atendidos.



A la cargada. Cuando Marco Antonio Osuna Moreno fue cambiado de subsecretario de Gobierno a subsecretario de Planeación y Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social, el exlíder cenecista en el Valle del Carrizo y exdiputado local Cecilio Gámez Portillo preguntó a quién le estaba limpiando el camino el gobernador Quirino Ordaz Coppel para la alcaldía de Ahome. Gámez Portillo, como muchos, tomaron el cambio como un mensaje de que Osuna Moreno fue bajado de la carrera por la candidatura priista por la alcaldía, percepción que de aquella fecha hasta ahorita se ha acrecentado pese a los esfuerzos del propio Osuna Moreno y sus operadores de mantener vivo el proyecto. Incluso, ya algunos han sufrido el rechazo de algunos priistas que como buenos aprendices de la cultura de la cargada no los pelan porque entendieron el mensaje, como lo hizo Gámez Portillo.



Cortitos. Dicen que los directores de los planteles del Conalep no están sueltos. Es lo que quisieran, pero más de alguno y alguna se topó con pared. Y es que hay mecanismos de control de rendición de cuentas, como el que realizaron los de las zona norte al rendir sus informes de labores ante la comunidad escolar y de la sociedad en presencia del director general de la institución en Sinaloa, Melchor Angulo Castro. Por ejemplo, ayer le tocó el turno a la directora del Conalep 02, María Alejandra Molina Rodríguez, quien expuso los avances que se ha tenido en el plantel. Angulo Castro los trae cortitos y de seguro hará una evaluación para saber quién está dando el ancho y quién no.



No le suena el cel. Dicen que el exregidor priista de Ahome Guillermo Algándar no se despega del celular en espera de la llamada del despacho del gobernador Quirino Ordaz. Y es que solicitó formalmente una audiencia para plantearle que lo apoye con el fin de arrancar con una fundación de respaldo a los pobres. Sin embargo, así está desde febrero. Pero él dice que vale la pena esperar.