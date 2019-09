En otro mundo. Se cumplió el vaticinio sobre el informe legislativo de la diputada local de Morena Cecilia Covarrubias González: fue para su lucimiento personal y hacer derroche de la abundancia y fuerza del grupo interno de Morena al que pertenece. Por supuesto no podía faltar el jefe de ese grupo, el senador Rubén Rocha Moya, acompañado de su compañera de escaño, Imelda Castro. Ni se diga la diputada local Graciela Domínguez. Con su mejor retoque, Covarrubias reeditó los tiempos del priismo, a quien choteó. De hecho, no hay ningún cambio en la forma ni en el contenido. Es más, el informe lo rindió en medio de señalamientos de manipuleo en el proceso de elección del nuevo comisionado de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa para favorecer a Alfonso Páez Álvarez y excluir a otros. Quiérase o no, eso opacó su informe legislativo porque una cosa es lo que dice y otra lo que hace.



De viaje de nuevo. Aunque en forma tardía, ya se dio a conocer oficialmente qué está haciendo el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, tras su ausencia misteriosa en el momento de salir a relucir su bajo nivel de aceptación entre los ahomenses, lo que dicen le dolió, pero parece que más a sus aduladores convenencieros para estar en la nómina. En su agenda diaria ya se consignó que anda de gira de trabajo con funcionarios federales. No se precisa en dónde y con qué fines, pero se supone que está en la Ciudad de México, porque es lo mismo que se asigna en su agenda cuando va con permiso o anuncia su viaje y los motivos. Pero ahora ni se consignó en su agenda su viaje, mucho menos las causas hasta que algunos ahomenses quisieron saber del paradero de Chapman, pero lo que todavía está en duda es con qué funcionarios anda de gira y para qué. Y de seguro seguirá así porque es ya su costumbre.



Las dudas. Si en condiciones normales, con permiso y toda la cosa, los viajes del alcalde Guillermo “Billy” Chapman han provocando “sospechosismo”, más ahora que se fue de repente. Algunos dudan de que estas salidas a la Ciudad de México sean ciertas para asuntos oficiales. Más bien muchos consideran que son para sus asuntos personales, pero que las asigna a giras con funcionarios federales para justificar el gasto que realiza. Algunas veces que ha ido con permiso o sin él llega con las manos vacías, con explicaciones vagas y generales. Incluso, la vez pasada que fue a México dijo que fue a consultar a especialistas sobre la planta de amoniaco en Topolobampo, información que daría a detalle la directora del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, Solángel Solano, lo que no se cumplió. Así, la opinión generalizada es que Chapman encubre sus viajes a la Ciudad de México para sus asuntos personales para que los gastos corran a cuenta de los ahomenses.



Irresponsabilidad. De pena ajena lo que ocurrió en la reunión del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable en el Valle del Carrizo, en el que se definiría el ciclo agrícola otoño-invierno 2019-2020. Ante la ausencia de los funcionarios de las dependencias federales, sobre todo de la Comisión Nacional del Agua, los líderes de los productores de esa región agrícola decidieron suspender la sesión en protesta por el desinterés de los que se supone representan el cambio, pero ya se sabe que eso solo es de palabra. Esto es una muestra más de que los funcionarios federales hacen o dejan de hacer lo que les viene en gana al fin y al cabo nadie los mete en cintura. Ese debe ser un caso para el superdelegado en Sinaloa del gobierno federal, José Jaime Montes Salas. Bueno si es que le interesa. Lo cierto es que los tiempos para el establecimiento de los cultivos están encima.