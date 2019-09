Internacionalización. Por una cosa u otra, el secretario de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, tiene seguidores en Los Mochis. Eso porque hay quienes le han dado vuelo a su activismo. Y es que Mejía López fue el único secretario de Educación en el país que participó en el foro “Primero la Infancia, Construyendo la Política desde el Territorio”, organizado por la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. De ahí voló hacia Argentina para participar en el foro “Transformando escuelas”, organizado por la Fundación Varkey, en el que intercambió la experiencia con especialistas y autoridades de Latinoamérica de las estrategias innovadoras que se llevan en la educación en Sinaloa, con el apoyo del gobernador Quirino Ordaz Coppel. ¿Eso le abonará al proyecto de Mejía López para el 2021? Las opiniones están divididas, pero a como se está moviendo la lucha le hace.



Más de lo mismo. Dicen que la diputada local morenista en Ahome Cecilia Covarrubias González podrá decir misa, pero los hechos hablan de que no representan el cambio, como lo cacaraqueó en su primer informe legislativo. La práctica en los gobiernos municipales de Ahome, Culiacán y Mazatlán no se apartan de lo que dicen combatir: la corrupción, el nepotismo, el favoritismo, los privilegios, el derroche. Lo más grave es que ella y sus compañeros de bancada se voltean para otro lado, pero se alzan como los paladines de la honestidad al señalar a los del pasado. Se habla que el corolario de los desfiguros morenistas es la forma en que lleva el proceso para elegir al comisionado de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, en donde quiere entronizar a Alfonso Páez Álvarez, uno de sus operadores. El informe legislativo sirvió para que muchos se dieran cuenta de cómo anda Covarrubias: con pifias, como el hecho de que en el evento nombró a otro como secretario del Ayuntamiento de Ahome, lo que provocó la risa de los presentes. Al verdadero secretario Juan Fierro no le quedó de otra más que hacer lo mismo.



Lo inverso. Nadie de los ahomenses creyó por algún momento que los regidores de Morena, del PT y del PAN fueran a reconsiderar la adquisición de la camioneta de agencia de casi 600 mil pesos tras el rechazo generalizado porque ese gasto es considerado como oneroso, innecesario, porque hay otras necesidades más urgentes que resolver en el municipio. Gerardo Amado, de Morena; Raymundo Simons, del PT, y Alfonso Pinto, del PAN, están más que contentos con las comodidades del poder. Y esta oportunidad no la iban a desaprovechar aunque con ello vaya de por medio su propia imagen, la del alcalde Guillermo “Billy” Chapman y su gobierno. La unidad ya fue comprada y es cuestión de días para que esté en la ciudad y la estrenen para pasear su desverguenza por comunidades en el vil atraso. Es decir, gobierno rico y pueblo pobre, lo inverso del postulado del presidente Andrés Manuel López Obrador a quien invocan solo cuando les conviene.



Encuestitis. Se habla que los aceleres de Marco Antonio Osuna Moreno por la alcaldía de Ahome no tienen fin pese a que no le han resultado y que ya provocó que lo removieran de subsecretario de Gobierno a subsecretario de Planeación y Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social. Por indicación suya o por iniciativa de sus propios operadores, Osuna Moreno se empecina a mandar la percepción de que sigue vivo su proyecto, contrario a la línea que ha tirado el presidente estatal del PRI, Jesús Valdés, de que no son los tiempos para moverse por las candidaturas. Recién lo removieron de cargo, sacaron una encuesta en competencia contra Bernardino Antelo Esper y ahora contra Mingo Vázquez. Y así se la van a llevar para mantener vigente la ilusión del proyecto.