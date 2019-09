Exhibida. Sin querer queriendo, los vecinos de la colonia Scally le dieron una exhibida marca llorarás al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, por no resolver los problemas de socavones y alcantarillas abiertas en la ciudad. Se plantaron en un socavón, de esos famosos por su tamaño, antigüedad y suciedad, para exigir solución a este problema, convertido en grave.

Promovido por el expresidente del Cuerpo Voluntario de Bomberos Héctor Hallal, el movimiento en el bulevar Río Fuerte fue un duro golpe de imagen para Chapman y su gobierno. Mientras se realizaba la manifestación, los empresarios reunidos en la Intercamaral aseguraban que al gobierno de Chapman le hace falta voluntad para entrarle a atender el problema de los drenajes y socavones. Incluso Guillermo Padilla Montiel, presidente de Vigilantes Ciudadanos, llamó a los diputados a resolver el problema en Los Mochis.



Ocurrencias. Como otras veces, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, salió de nuevo con la ocurrencia de vender la camioneta Suburban 2015 blindada, adquirida en el trienio del entonces alcalde Arturo Duarte García. Como chamaco, de esos berrinchudos, Chapman dijo que no la necesita, que no la quiere y no le interesa. Dicen que se deshace de ella no porque no la necesite, no la quiera y no le interese, sino porque ya estrenó una de agencia, de 2019, en cuanto llegó a la alcaldía hablando de un gobierno austero y humilde. Y no sólo estrenó camioneta él sino también el secretario Juan Fierro, adquisición que costó a la comuna un millón 283 mil pesos. O sea, no podían perder la oportunidad de estrenar sus camionetotas. Y muy en ello critican a los del pasado y que para hacerla al cuento se deshacen de lo que dejaron, como la camioneta blindada. Les hace fuchi, pues, toda una faramalla.



Se sostiene. Dicen que el diputado local morenista de Ahome Jesús Palestino Carrera está tranquilo con su conciencia. Quienes lo han visto se sorprenden de su serenidad ante la inminente expulsión de Morena, partido que fundó y que lo sostuvo a flote pese a las adversidades en el inicio siendo el primer presidente de ese partido en Ahome. Es más, no se arrepiente de haber votado en contra del matrimonio igualitario en el Congreso del Estado y de volverse a subir otra iniciativa en ese sentido lo haría de nuevo. Así de clarito.

Sin embargo, lamenta la actitud que han tomado en la Comisión de Honor y Justicia de Morena porque su expulsión y la de los otros legisladores ya está cantada. Más hilaridad provoca el hecho de que la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Graciela Domínguez, diga que aun cuando los expulsen del partido puedan seguir siendo de la fracción. Toda una joya la postura de Domínguez: después que les dan el garrotazo les quieren sobar el lomo.



Mirones. Se habla que en la reunión para constituir el Partido Colosista en Ahome muchas cosas fueron en apariencia en cuanto a los asambleístas genuinos. Por ejemplo, ahí se vio a Fernando Zapién Rosas, Ana Menchaca, entre otros expriistas. Sin embargo, siguen aclarando a algunos que fueron de mirones, no a integrarse a ese proyecto. Incluso, a la exdiputada local Ana Menchaca se le ubica en el proyecto de Mingo Vázquez que ya trabaja para la alcaldía de Ahome. Nada más que no se sabe por qué partido o vía se va a lanzar.



En sus manos. El informe legislativo de la diputada local de Ahome Cecilia Covarrubias González tuvo varios mensajes. Uno de ellos es que la casta divina de Morena en Sinaloa, encabezada por el senador Rubén Rocha Moya, ya tiene en sus manos la Universidad Autónoma Intercultural del Sinaloa. La rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña estuvo con ellos. Ya está cobijada.