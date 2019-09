Por los lujos. Dicen que por más que quiera hacerse la víctima, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no hace empatía con los ahomenses. A Chapman le ha salido contraproducente su sonsonete de echarle la culpa a las pasadas administraciones de los problemas y que no tiene dinero para resolverlos, principalmente los socavones y drenajes. En principio, lo que los ahomenses quieren es que los resuelva, pero ya se está viendo que no tiene las relaciones para hacer las gestiones de las que se ufanaba tener.

Sin embargo, lo peor que se le recrimina es que diga que no tiene dinero, pero muy en ello le subió en forma exagerada el sueldo a sus funcionarios y les compró celulares de los más caro; adquirió camionetas del año para él y su secretario, además una más de casi 600 mil pesos para los regidores; realizó un gasto innecesario para cambiar el mástil de la bandera en la explanada de Palacio Municipal; mantener en la nómina a varios para ensalzar su imagen, gasto que de nada le ha servido, y así por el estilo. Por eso, Eury Valle, presidente de Canacintra, tuvo eco al cuestionar la orientación del gasto.



No paga el viaje. Los constantes viajes a México del alcalde Guillermo “Billy” Chapman no le han servido de gran cosa a los ahomenses. Después de estar media semana en la capital del país, Chapman salió con que logró que los dueños de la editorial Trillas vendrán a la ciudad. Para ese resultado, hasta por teléfono lo hubiera conseguido sin mayor gasto. Ya se sabe que el viaje también le costó a los ahomenses su director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Víctor Carrazco. ¡No te acabes Ahome! Que se sepa, el alcalde no hizo ninguna otra cosa en bien del municipio. ¿Tantos días duraron para conseguir eso?



El abrazo. El director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Álvaro Ruelas Echave, y el alcalde Guillermo “Billy” Chapman demostraron ayer civilidad. Más allá de su presencia en el acto de inauguración del Centro Lince en la UAdeO, muchos se quedaron helados cuando el exalcalde Ruelas Echave se le acercó a Chapman para agradecerle la deferencia de mencionarlo cuando le tocó emitir su mensaje. Y se puso a sus órdenes, a lo que Chapman fue receptivo con un gracias. Luego se dieron un abrazo, lo que levantó más la sorpresa de uno que otro que observó la escena.



Respaldo. Las Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa estuvieron ayer en Choix y hoy estarán en El Carrizo. En el alteño municipio solo estuvo el secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid, pero en esta región agrícola estará también el gobernador Quirino Ordaz. No podían llegar en el mejor momento porque casi todo el Valle del Carrizo no tiene agua potable por una falla en la planta del dique Las Isabeles. Y no hay para cuándo se les restablezca el servicio porque la Japama parece que tiró la toalla con que habrá agua hasta nuevo aviso. En estas condiciones, los carriceños están sumamente molestos, por eso la importancia de la presencia del gobernador que, ante la incapacidad del municipio de resolver los problemas, entra al quite.



Control. Se habla que los aceleres de algunos priistas parece que no le preocupan tanto a la presidenta del PRI en Ahome, María Dulce Ruiz Castro. Lo que pasa es que el activismo por la alcaldía del subsecretario de Planeación y Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social, Marco Antonio Osuna Moreno, y sus operadores, además de otros, no ha arrastrado ni movido a la estructura formal ni a la militancia. Es claro que los priistas ya vieron las señales y saben que para esto aún falta tiempo. Solo lo que se ven perdidos hacen movimientos desesperados, pero se hunden más.