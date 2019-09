Obstrucción. ¿Fue legal el despido de Alan Rubio como asesor fiscal de la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites? Hay elementos que indican que no tiene el sustento, pero eso tendrá que ser peleado en la instancia laboral si quiere que lo restituyan en el cargo. Sin embargo, el fondo es preocupante para muchos ahomenses porque la corrida se le adjudica al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, con el fin de cobrar venganza contra el responsable de investigar a los funcionarios y obstaculizar los expedientes.

El hecho de que Rubio se haya ausentado cinco días, lo que ya justificó Valenzuela Benites al darle el permiso sin goce de sueldo, se dice que fue el pretexto de Chapman para irse en su contra por la osadía de sustentar expedientes contra funcionarios municipales consentidos. El hecho de irse contra el responsable de supervisar fiscal y administrativamente a los funcionarios, habla que la intención es obstaculizar la labor de la síndica procuradora. Lo demás son puros pretextos y argucias. ¿Que Chapman no estaba por combatir la corrupción? Una raya más al tigre.



Informe. El senador priista Mario Zamora Gastélum no se va a quedar atrás de los legisladores morenistas en ese de rendir cuentas a los sinaloenses. Es la época de los informes, aunque algunos los consideran que los usan de escaparate para el lucimiento personal y para atacar o tirar chifletas a los adversarios políticos. Otros más los avalan para evaluar su trabajo. El caso es que Zamora Gastélum rendirá su informe el 28 de septiembre en Culiacán.



Toman aire. Los activistas y “cerebros” del Partido Sinaloense en Los Mochis andan que no caben porque su líder Héctor Melesio Cuen Ojeda ya los sacó de las dudas que tenían: que sí va a buscar la gubernatura. Aunque hay otros, la presidenta del PAS en Ahome, Marisol Morales, es una de las que agarró aire. Falta mucho tiempo para las definiciones, pero esta como algunos más ya se frotan las manos por las candidaturas, pero da la casualidad que ya fueron abanderadas sin dar los resultados que ofrecieron. Por eso, hay quienes plantean que para que el PAS reviva después del resultado de la elección pasada, requiere de gente nueva en las postulaciones. Aun cuando están por definir si van solos o en alianza, sobre todo con las Redes Sociales Progresistas, la confesión de Cuen Ojeda de que no lo descarten de la lista para la gubernatura en el 2021 movió el pandero en el partido.



Transformado. ¿El comportamiento del regidor Alfonso Pinto Galicia afecta al Partido Acción Nacional? Dentro y fuera del PAN la opinión es que sí, lo que menos le interesa a Pinto Galicia mientras goza las mieles del poder petista-morenista de la comuna ahomense. Y es que algo pasó en su personalidad desde que denunció las irregularidades en la licitación para la compra de las ambulancias. A los días de haberlo hecho, ya era otro: hasta la avaló. De aquí para adelante es un amor que le agarró por la administración chapmista, de lo que ya nada puede hacer el presidente del PAN, Ariel Aguilar. Sin embargo, algunos dicen que se necesita que Aguilar haga el deslinde para que el partido no pague los desfiguros del regidor.



Algo es algo. Dicen que la presidenta y el secretario del PRI en Ahome, Dulce María Ruiz Castro y César Gerardo, se tomaron en serio su papel de posicionar al partido en el pueblo. Y no es de gratis, sino que están pensando en el 2021, año en el que quieren recuperar la alcaldía y las diputaciones locales. No por nada siguen regalando mochilas y útiles escolares en las sindicaturas, y para reanimar a su gente ya tienen programada la Gran Fiesta Mexicana en las instalaciones del partido mañana en la tarde-noche. Algo es algo para jalar gente.