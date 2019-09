Queda mal. No podía pasar la celebración de la Independencia sin que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, la regara. Su protagonismo lo hace cometer cada pifia. Por ejemplo, en forma repentina, en el evento militar se levantó del presídium, se acercó al micrófono para pedir permiso de hablar, para que todo mundo sepa, pues, que es un conocedor de la historia del país. Sin embargo, su ocurrencia rompió con el protocolo de la ceremonia militar en la que no estaba agendado como lo estipulan los cánones del evento. Incluso, Chapman, para lucirse aún más, chifleteó a su asistente por no tenerle listo el mensaje, por lo que tenía que improvisar. Dicen que la actitud del alcalde molestó al comandante del 89 Batallón de Infantería, Germán Ángeles Gómez, que, cuando Chapman se tiraba su rollo, se levantó y se dirigió al secretario particular de este, Aníbal Pastor Rubio, para recriminarle que se haya quebrantado el protocolo. Qué necesidad.



Al estilo. Es todo un misterio la forma en que se llevará a cabo el Grito de Independencia en Palacio Municipal porque nadie lo ha precisado. Se han centrado en la fiesta, en los grupos musicales que van a tocar, lo de la algarabía de los juegos pirotécnicos, etc. Es decir, les han puesto más atención a la fiesta que a la naturaleza histórica del evento. Unos hablan que el Grito de Independencia el alcalde lo dará en el balcón, pero otros que no, que lo dará de abajo, que le extenderán la cuerda para que de la explanada dé el Grito y toque la campana. Eso nomás por decir lo más esencial.



Sin sombra. Es tanto el desbarajuste y desorganización de la ceremonia del Grito de Independencia, que hasta ayer el alcalde Billy Chapman no había invitado a ningún regidor. Ni siquiera a sus incondicionales del Partido del Trabajo ni de Morena, mucho menos a la de la oposición. Todavía ayer los regidores Raymundo Simons, Vicente López, Ariana Sulaee Castro, Amado Gerardo, sus más incondicionales, no salían de su asombro porque no les había llegado la invitación formal. Algunos andaban incómodos. La idea de Chapman es una fiesta muy popular. Lo que sí adelantaron es que no habrá cena de gala, que todos los funcionarios van a entrar al espacio designado en donde van a consumir los antojitos mexicanos tras pagar una cuota.



Crema a sus tacos. No le quedaba de otra más que ponerle crema a sus tacos, como lo hizo su compañera de bancada Cecilia Covarrubias, la semana pasada. Ahora el diputado local morenista Juan Ramón Torres Navarro hizo alusión en su informe legislativo a sus logros, pero a decir de muchos fueron a medias. Por ejemplo, sí acompañó el inicio de las gestiones para el drenaje pluvial en El Carrizo al grupo de ciudadanos de este poblado, pero después hizo el vacío. Es más, la obra se está haciendo por presiones de los ciudadanos que no supieron más de él. Torres Navarro aprovechó la recta para agradarle a los ahomenses: cuestionó a la administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman por su indolencia para resolver el problema del drenaje. Le ajustó cuentas frente a la coordinadora de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Graciela Domínguez.



La prioridad. Por cierto, el senador Rubén Rocha Moya no estuvo en el informe de Torres Navarro porque al parecer fue más importante estar con el grupo Tertulia, con miras al año electoral del 2021. Cuando menos eso infirió el exrector de la Universidad de Occidente, Aarón Sánchez, integrante del grupo. En su cuenta de Facebook dice que Rocha está trabajando para convertirse en alternativa electoral en el 2021.