Puntadas. Previo a dar el Grito de Independencia, la primera puntada que tuvo el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, fue el signo de su necedad: colocar los cuadros “polémicos” en el balcón de Palacio Municipal. Se habla que la decisión de colocar esas pinturas, sobre todo la del niño sentado en una taza del baño, en una ceremonia tradicional solo acredita que Chapman se empecina en ser el alcalde del escándalo, confundido con el hecho de crear un escenario diferente. Si antes fue severamente criticado, ahora el colocar en el balcón de Palacio Municipal esos cuadros en una ceremonia histórica le salió contraproducente con el pueblo ahomense que lo vio de mal gusto. Pero él manda en Palacio Municipal y sus decisiones se acatan. Eso nomás fue de entre para la ceremonia, pero entrada la noche quitaron los cuadros.



La casa por la ventana. Si alguien creyó que el Partido Revolucionario Institucional estaba muerto en Ahome se equivocó. La asistencia de militantes y simpatizantes a la sede del PRI para la Gran Fiesta Mexicana, del sábado en la noche, indica que se le mueve una patita. Quienes estuvieron atentos para medir la convocatoria de la presidenta y secretario general del tricolor, Dulce María Ruiz y César Gerardo, se llevaron una sorpresa porque se quedaron sin materia para criticar el evento: hubo tumulto. Y todos salieron de ahí contentos. Pues como no si hubo de todo: pozole, menudo, barbacoa, tamales, tacos del chavo, aguas frescas, elotes, brincolines, y amenizando la Banda LM, entre otros. Es decir, los líderes del PRI echaron la casa por la ventana aprovechando las fiestas patrias para revitalizar a su gente.



Alejados de la gente. Los diputados locales de Morena en Ahome, Cecilia Covarrubias González y Juan Ramón Torres Navarro, se lucieron con sus peroratas en sus informes legislativos, pero dicen que los ciudadanos de sus respectivos distritos todavía los están esperando para que los tomen en cuenta en sus iniciativas y el sentido de sus votos en el Congreso del Estado, además que realicen las gestorías con el fin de resolver los problemas que enfrentan. Covarrubias González está transformada desde que empezó a probar las mieles del poder, lo mismo que Torres Navarro, a quien nadie lo ha visto recorrer su distrito ni cuando más lo han necesitado. Se olvidaron regresar con la gente, como cuando andaban buscando el voto en la elección del año pasado. Algunos dicen que la tirada es hacerlo, pero cuando se acerque el 2021.



Embestida. Con la respuesta que dio el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, confirmó que él fue el que ordenó el despido de Alan Rubio, asesor fiscal y administrativo de la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites. Lo hizo porque quiso, porque aduce tener las facultades para hacerlo criticando la postura de Valenzuela Benites de cuestionar la decisión que tomó. Hay elementos para demostrar que Chapman tiene facultades para ello, pero hay otros pocos que indican que no puede abusar de ellas como parece que en el caso ocurrió. Sin embargo, Alan Rubio tendrá que demostrar ante los tribunales que su despido fue injustificado. Pero más allá de la controversia legal, en donde no hay discusión es en la embestida política que Chapman sigue contra la síndica procuradora para tener a esta acotada en la investigación en contra de sus funcionarios.



La recta. Si los partidos opositores a Morena querían materia prima para criticar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya la tuvieron con la disminución del presupuesto para el campo, entre otros sectores, que le pegan a Sinaloa. El presidente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada, ya los trae de bajada. Si pega sus críticas.