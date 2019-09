Solitario. Al final, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, dio el Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Municipal y no desde abajo, como corrieron versiones un par de días antes de la ceremonia. Incluso, horas antes muchos creyeron que esto último iba a ser así por el inicio de las ocurrencias, como esa de colocar las pinturas polémicas en el balcón y que de la misma forma en que las pusieron las quitaron antes de que el escándalo subiera de tono.

Chapman tuvo toda la sala de Cabildo y el balcón para sí, su familia y su par de gurús en el gobierno. Además, el mando militar. No más. No hubo la tradicional cena, pero sus funcionarios no dejaron de tener su banquete en la parte baja del edificio, en el espacio del estacionamiento del alcalde y del secretario Juan Fierro. No fue como lo habían planteando de que iban a estar con el pueblo porque el séquito de funcionarios estuvo en un lugar de privilegio. Eso sí, para dar el Grito, Chapman lo ensayó 37 veces.



Los porros. Por cierto, algunos funcionarios hicieron su desfiguros ante la vista de los asistentes al acto de celebración del 209 aniversario de la Independencia de México. De élite pasaron a convertirse en porros. Lo que pasa es que no les gustó que un grupo de precaristas colocaran una manta en la entrada del estacionamiento del alcalde y secretario, abajito del balcón de Palacio Municipal. En la manta los precaristas exigían solución a sus demandas de viviendas. El director de Participación Ciudadana, Etanislao del Moral; el coordinador de esa dependencia, Wilfrido Pineda; el director de Inversiones, Paúl Corona, y el director de Comun, Hernán Medina, reventaron la manifestación. Quitaron la manta y no solo eso sino que la cortaron ante el rechazo a esa acción del líder de los precaristas, Juan Sotero, que acusó a grito abierto de traidor al alcalde Guillermo “Billy” Chapman cuando ondeaba la bandera en el balcón. Y eso que Chapman se dice respetuoso de la libertad de manifestación...



Dolor de cabeza. De hecho, las organizaciones de precaristas fueron el dolor de cabeza del alcalde Guillermo “Billy” Chapman. No dejaron que se fuera limpio en los eventos de celebración del 209 aniversario de la Independencia de México. La noche del Grito le gritaron traidor y ayer en el desfile marcharon para exigir solución al problema de vivienda que enfrentan. Como esos políticos “marrulleros”, Chapman les siguió la corriente, les dio la razón y que respeta su derecho a manifestarse. Sin embargo, no podía dejar pasar la oportunidad para decir su frase preferida: que no podía hacer mucho para resolver ese problema por las “trabas jurídicas” que le heredaron las administraciones pasadas. Con ese cuento.



Al bastión priista. Algunos priistas de Ahome no le quisieron engordar el caldo flaco al alcalde Chapman en el acto del Grito de Independencia. Algunos lo vieron bien y otros con reserva, pero se fueron a dar el Grito a El Fuerte, con la alcaldesa Nubia Ramos. La propia presidenta y el secretario general del PRI en Ahome, Dulce María Ruiz y César Gerardo, se fueron con Ramos, al bastión priista que les queda en el norte de la entidad.



Apenas empiezan. Los cenecistas de Ahome están más puestos que un calcetín para emprender la lucha por lograr más recursos para el campo reducidos de manera considerable en el presupuesto federal de 2020. Tienen la oportunidad de subir sus bonos, lo que ya visualizó el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias en Sinaloa, Faustino Hernández, que en su reciente informe legislativo sentenció que la lucha apenas empieza. Ya se sabrá si el presidente del Comité Municipal Campesino número 5 en Ahome, Martín Castro, se desempolva. Cuando menos algunos lo ven más entrado.