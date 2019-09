Con las ganas. La regidora del Partido del Trabajo Socorro Calderón Guillén inició ayer su reivindicación con el alcalde de Ahome, Billy Chapman. Ella fue la elegida para que siguiera la embestida política-legal contra la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites, a quien acusó ayer de rebelde por no cumplir con las resoluciones del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa en la zona norte de Sinaloa, Víctor Hugo Pacheco Chávez.

En la sesión de Cabildo, a la que no asistió la síndica procuradora, Calderón Guillén, proclive a la sumisión a quien tiene el poder en turno, se regocijó en dar lectura al dictamen en que se le llama la atención a esta por lo que calificaron desacato y que le darán vista al Congreso del Estado para su suspensión o destitución del cargo. Eso es lo que quisieran... Por lo pronto, Calderón Guillén tuvo en contra a su compañero de bancada Ramón López Félix, quien señaló de exagerado pedir la destitución de la síndica procuradora.



Otro frente. Más tardó en salir el acuerdo de amonestación en su contra en el Cabildo y de llevarla al Congreso del Estado para que la destituyan, que la síndica procuradora Angelina Valenzuela en revirar. Para empezar, ella interpuso una queja en contra del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa en la zona norte, Víctor Hugo Pacheco Chávez, y la secretaria de acuerdos Diana Cecilia Heredia, ante la Sala Superior del TJA. Ahora Valenzuela tiene otro frente abierto, pero que tiene su cordón umbilical con el presidente municipal, que en el fondo no quiere que la síndica realice investigaciones porque con Pável Castro, titular del Órgano de Control Interno, no hay problemas, con él se entiende muy bien, que hasta conferencia de prensa dan en conjunto.



No cuaja. Como si no hubiera sido la misma asistencia de años pasados, el alcalde Chapman pretende crear un ambiente favorable para su liderazgo con la presencia de miles de ahomenses en el acto del Grito de Independencia. Los que acudieron ahí no fue para avalar su liderazgo ni su gobierno sino para celebrar la lucha independentista y reconocer a los héroes que dieron su vida por una patria y la libertad. Hasta hubo quienes lo llamaron traidor, con manta y todo. De hecho, la mayoría reprueba su forma de gobernar, como lo acreditan las encuestas.



Dicho y hecho. El caso de la planta de fertilizantes de Topolobampo le servirá a los consentidos del alcalde Guillermo “Billy” Chapman y a este mismo para pasearse al extranjero. Chapman ya fue a México con la directora del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, Solángel Sedano, para consultar a especialistas que al final no se supo quiénes fueron. Ahora resulta que la funcionaria y el director de Comun, Hernán Medina, se fueron a Trinidad y Tóbago con el pretexto de ir a supervisar una planta similar a la que se pretende instalar en el puerto. Y así se la van a llevar. Ahora Chapman dice que ya debe decidir si da o no el permiso.



Darse a querer. La entrega de los apoyos del programa de Empleo Temporal le sirven a Sergio Torres, secretario de Pesca del Gobierno del Estado, para llevar un mejoralito a las familias de los pescadores, como ayer ocurrió en el puerto de Topolobampo, pero también para darse a conocer. Y se deja querer, anda como si ya fuera el 2021.



Vaticinio. Ahora que se ve movimiento en el PRI de Ahome, muchos militantes y operadores se dieron cuenta que sólo podrán salir adelante si logran la unidad en el 2021. Una fractura, la desbandada de uno de los grupos, puede significar la derrota de quien logre la candidatura a la alcaldía. Así de sencillo la pintan algunos priistas.