Andamiaje. Como ya los conocen, hay voces que se alzan en el sentido de que el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa en la zona norte, Víctor Hugo Pacheco Chávez, es parte del andamiaje para hacerle “la vida de cuadritos” a la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites. La simbiosis a los intereses del alcalde Guillermo “Billy” Chapman los ubican en el titular del Órgano Interno de Control, Pável Castro Félix. Amigo del magistrado, Castro Félix, que parece títere del alcalde, encontró en él un aliado para acotar a la síndica procuradora y mantenerla a raya.

La intención es muy clara: que no divulgue investigaciones contra los funcionarios “con uñas largas”, mucho menos que toque al alcalde. Una gran parte de los ahomenses ya se dio cuenta de eso, lo que se suma al descrédito del gobierno chapmista. Hasta donde ha llegado Castro Félix: arrodillado ante el alcalde.



¿Chamaqueados o alineados? No son pocos los ahomenses que consideran que los regidores de oposición fueron chamaqueados o que ya se alinearon a los intereses del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Cuando menos esa es la percepción que se tiene en virtud de que los regidores priistas, sobre todo Raúl Cota Murillo, y el pasista Fernando Arce, votaron a favor de la propuesta de la regidora petista Socorro Calderón Guillén de amonestar a la síndica procuradora Angelina Valenzuela por desacato de las resoluciones del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa en la zona norte, Víctor Hugo Pacheco Chávez, y darle vista al Congreso del Estado para que la suspenda o la destituya del cargo.

Muchos están de acuerdo en lo primero porque Valenzuela Benites debe cumplir con los mandatos legales mientras los combate, pero ya lo segundo, eso de avalar pedir su destitución, lo rechazan porque señalan que es un exceso y es la línea que tiró el alcalde, que le busca por todos lados deshacerse de la síndica procuradora. O si no los regidores opositores deben de aclarar el alcance de lo que aprobaron.



Por consigna. Algunos abogados quieren saber de dónde sacó la regidora Socorro Calderón Guillén que lo que le adjudica de rebelde y desacato a la síndica procuradora Angelina Valenzuela es algo grave como para que haya planteado la solicitud de suspensión o destitución al Congreso del Estado. Lo mismo que a los otros regidores, incluidos los priistas, pasista y panista, aunque este último ya se sabe de que pata cojea. ¿En base en qué fundamentó y motivó el pedido? Como no ven esto, los abogados consideran que el planteamiento de Calderón Guillén de dar vista al Congreso del Estado lo hizo por consigna política, pero es tan ridículo que les está saliendo contraproducente. No les da porque el magistrado tiene que agotar otras medidas de apercibimiento. De plano, dicen, los regidores se volaron la barda.



Las ligas. La diputada local morenista Cecilia Covarrubias González estuvo en la reunión de la Junta Municipal de Castro en Ahome, donde se autorizaron las tablas catastrales que subirán el Impuesto Predial Urbano. Ya sería el colmo que hubiera mandado a Alfonso Páez Álvarez, que se perfila para ser el nuevo comisionado de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Y cómo no va a ser así, si Covarrubias González es la presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana en el Congreso del Estado que dirige el proceso de elección. En su momento, Páez Álvarez tomó protesta como miembro de la Junta Municipal de Catastro en representación de la diputada Cecilia Covarrubias. ¿Todavía hay dudas si el proceso para la elección del nuevo comisionado de la Ceaipes está viciado de origen?