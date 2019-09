Más aire. Dicen que el aire que trae en la cabeza, aumentado por el que le echan sus “bufones” mientras le metan mano al erario, ya le dio al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, por iniciar formalmente su carrera por la gubernatura de Sinaloa. Ya se está reuniendo con operadores, a quienes metió a la nómina con ese fin, para que le hagan sus definiciones: o están con él para la gubernatura o con Gerardo Vargas Landeros, coordinador de las Redes Sociales Progresistas en Sinaloa. Ni los operadores lo podían creer porque con tanto desprestigio y rechazo encima y Chapman sale con esa ocurrencia de ir por la gubernatura. Bueno, soñar no cuesta nada y ha de creer que va a correr con la misma suerte del proceso electoral pasado. Lo absurdo: dice que ganó la elección por él y no por López Obrador.



Finteo. Algo pasó que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no hizo efectivo el oficio de su ausencia del 17 al 22 del presente mes para ¡de nueva cuenta! viajar a la Ciudad de México. Algunos consideraron que sí se iba a ausentar de Ahome, pero una vez que dejara la “víbora chillando”. No sabían el motivo hasta que se concretó la nueva embestida contra la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites, proveniente del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa Víctor Hugo Pacheco Chávez y ejecutada por los regidores oficialistas que chamaquearon a los no oficialistas. Sin embargo, Chapman no se fue.

Algunos dicen que por la reacción de respaldo hacia la síndica procuradora y a su rechazo porque lo ubican atrás de la maniobra. Este se quedó para contrarrestar los efectos negativos. Por eso, la diputada local morenista Cecilia Covarrubias se prestó a su juego: lo acompañó a las brigadas de apoyo en el Poblado 6, Valle del Carrizo, pero de todos modos no desactivó la bomba que le lanzó el líder de Morena, José Borunda, de que quieren correr a la síndica procuradora para robar a gusto.



En aprietos. Quiérase o no, la queja de la síndica procuradora Angelina Valenzuela ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en contra del magistrado en la zona norte, Víctor Hugo Pacheco Chávez, meterá en aprietos a este. A las primeras de cambio ya se notó que este es muy “efectivo” con el titular del Órgano Interno de Control, Pável Castro Félix, y el director jurídico de la comuna, Jonathan Gutiérrez, quienes, se dice, son sus amigos. La dureza de Pacheco Chávez se empezó a notar desde que le giró un arresto a la síndica cuando, dicen algunos abogados, no agotó los apercibimientos de ley. Eso con la intención de quedar bien con el director jurídico de la comuna y el alcalde. Ahora los recursos que interpone el titular del Órgano Interno de Control los contesta ipso facto. Ahora hasta pidió que se recurra al Congreso del Estado para su suspensión o destitución. De plano ni la despista.



Voracidad. Dicen que el director del Instituto Municipal del Deporte en Ahome, Felipe Juárez, está irreconocible. El cargo lo transformó. Primero no les quiso recibir a los presidentes de ligas de futbol el acuerdo de respaldo a Víctor Contreras como presidente del Comité Municipal de Futbol, a quien por sus “pistolas” destituyó. A los días tuvo que recibir el escrito. Todo se debe a la ambición de apoderarse del estadio Navarro Escoto. Eso mismo ocurre con el Deportivo Centenario, en el que destituyó a Luis Ignacio Ayala como administrador y se apoderó de ese espacio sin concluir el proceso de entrega recepción.



Por fin. Armando Gastélum llegó ayer al Valle del Carrizo como delegado especial para el cambio de Pedro Esparza López como presidente del Comité Municipal Campesino número 17. Lo presentaron ante los comisariados ejidales, expresidentes de la organización y líderes naturales.