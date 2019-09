Desgano. El presidente del Instituto Estatal de Protección Civil en Sinaloa, Francisco Vega, mintió al decir que les habló a todos los 18 alcaldes de la entidad para que instalaran los Consejos Municipales de Protección Civil ante el riesgo del huracán Lorena o al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, le valió un cacahuate esa instrucción porque no lo hizo. Por la fama que tiene, de que se hacen las cosas como él quiere y cuando quiere, muchos consideran que fue esto último.

Desde el jueves las alarmas se encendieron por el par de huracanes en el Pacífico, los cuales amenazaban esta zona, pero ni al alcalde ni al coordinador de Protección Civil, Salvador Lamphar, parece que les preocupó. No reaccionaron para en un momento dado tener bien aceitadita la maquinaria de coordinación para actuar en dado caso de que Lorena hiciera estragos aquí. Una vez que ya se sabía que ya no había peligro, Chapman salió a dar declaraciones de apoyo a las zonas inundadas por las lluvias. Para eso. Lo bueno es que el fenómeno no dejó los estragos previstos.



Incongruencia. Por su entreguismo al alcalde Guillermo “Billy” Chapman, el titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Ahome, Pável Castro Félix, perdió la credibilidad. Refiere autonomía cuando le conviene, lo que ya no le cree nadie. Algunos consideran que la figura institucional la hizo trizas porque en los hechos juega el papel de títere del alcalde, quien lo usa a placer para sus propios intereses. Castro Félix puede decir que no es así porque le fincó responsabilidad a David, el cesado director de Comunicación Social, pero muchos consideran que lo hicieron porque no le quedó de otra y porque era ficha desechable para un propósito mayor del alcalde: la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites.

La incongruencia mayor de Castro Félix es que pide que esta no revele el contenido de las investigaciones de los procesos que se siguen, lo que él mismo hace junto con el alcalde. ¿Que él no ha aparecido con Chapman en conferencias de prensa dando a conocer el contenido de investigaciones en curso? El alcalde lo ha usado para golpear a administraciones pasadas, a las que ¡Pável ha pertenecido!



Las dudas. Los regidores de oposición se hicieron bolas con el tema de amonestación y darle vista al Congreso del Estado para que suspenda o destituya a la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites por desacato. El regidor priista Raúl Cota Murillo y el pasista Fernando Arce se enredaron más en su afán de salir del atolladero de que los chamaquearon o se alinearon al alcalde Chapman. Ellos se la quitan con que tenían que apoyar la determinación del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Víctor Hugo Pacheco Chávez, por ser un mandato legal, pero que apoyan a la síndica procuradora. Qué manera de hacerle al tío Lolo. Ya ni el regidor oficialista Ramón López Félix se tragó el cuento del mandato legal porque evidentemente el magistrado está actuando con excesos y por eso votó en contra. ¿Qué Cota Murillo y Arce no podían rechazar la decisión de magistrado aun cuando fuera un mandamiento legal y averiguar más sobre su pedido? ¿O van a votar a ciegas todo lo que le mande?



El traidor. No es cualquier cosa que los grupos de Morena le suban el tono al rechazo al alcalde Chapman tras la nueva embestida contra la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, a la que quieren quitar “para robar a gusto”, como es la percepción generalizada. Tras que el líder de Morena, José Borunda, revelara esto último, hay otros grupos morenistas que le declararon la guerra a Chapman, a quien calificaron de traidor. Así, ni el respaldo que le dio la diputada local morenista Cecilia Covarrubias le sirvió al alcalde. Es más, Covarrubias hasta salió perdiendo. Ya se la van a cobrar en el 2021. Uno de los líderes de los grupos, Lucio Tarín, ya se la cantó al alcalde.