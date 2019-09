De mal en peor. La estrategia de comunicación y operación de control de daños no le funcionó al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, por lo predecible de su jugada tras la muerte del trabajador de la empresa recolectora de basura PASA al caer el camión en que trabajaba a un socavón en la colonia Álamos 1. El echarle la culpa a las pasadas administraciones, en especial a la antecesora, fue uno de sus errores porque con la información que él mismo proporcionó se puso la soga al cuello: que desde hace un año había el reporte del socavón. Y para acabarla de amolar, el gerente general de Japama, Guillermo Blake, dice que los recursos para resolver ese problema no llegaron pese a la solicitud que se hizo al Fonden.

Esas dos circunstancias hunden a Chapman y de paso a Blake. Hace un año, la administración pasada iba de salida, sin los recursos para reparar el punto, pero la actual administración tiene ya 11 meses y los recursos, pero no hizo nada. Incluso, en esos 11 meses ni siquiera fueron capaces de delimitar el punto. ¿Quién entonces tiene más responsabilidad? Algunos dicen que por eso Chapman puso en marcha la operación para culpar a otros y ponerse a salvo, pero le salió el tiro por la culata. Como siempre.



La farsa. Al pésimo manejo de comunicación le siguió por el mismo estilo la operación social y política: en lugar de proyectar un mensaje humanista, el alcalde Chapman reflejó todo lo contrario. Fue a la casa de la familia del trabajador muerto, pero el detalle es que les dijo que él los iba a apoyar, pero una vez que la empresa PASA cumpla con sus obligaciones legales. O sea, regateándoles el respaldo cuando la familia lo menos que deseaba en medio de su dolor era que les pusieran condiciones. ¿Qué no tienen responsabilidad por no arreglar el socavón pese a que tenían el reporte? En lugar de ofrecerles el apoyo sincero, directo y sin ningún obstáculo, dicen que con lo que hizo Chapman fue toda una farsa. Lo mismo ocurre con la familia del niño que murió al caer al socavón en el bulevar Zacatecas, que ya va para el año y puras trabas ponen para indemnizarla.



Renuncia. La estrategia fue tan desatinada que amplios sectores de la sociedad ahomense le exigen a Chapman su renuncia como alcalde, algo que no va a hacer. Si bien es cierto el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa, Guillermo Padilla, es uno de los que interpuso uno de los juicios políticos en el Congreso del Estado en su contra, en esta coyuntura su argumento tiene más peso: que renuncie como alcalde porque está demostrado su incapacidad para gobernar el municipio, lo que quiere ocultar evadiendo su responsabilidad echándole la culpa a la pasada administración. Padilla ubica a Chapman como el único responsable porque ni siquiera ha detectado cuáles son las prioridades en el municipio.



Lo contrario. Por eso, muchos ya ubicaron el punto en el que el alcalde Chapman no tiene para dónde hacerse: las prioridades. Algunos retoman que el alcalde las tiene claras porque ya lo ha expresado de manera pública, pero el problema es que en los hechos se contrapone con el gasto que realiza. El regidor del PAS, Fernando Arce, dio en el clavo: el gasto tiene que reorientarse. Los ahomenses tienen claro que no era urgente que Chapman se comprara camioneta de agencia en cuanto llegó ni tampoco a su secretario, mucho menos subirle el sueldo en forma exagerada a los funcionarios ni comprarle celulares caros. Tampoco cambiar unos metros el mástil de la bandera en la plaza de Palacio Municipal, entre otros gastos que bien se pudieran haber canalizado para arreglar uno que otro socavón. Para coronar el despilfarro de recursos está la compra de una camioneta de agencia de casi 600 mil pesos ¡para los regidores morenistas-petistas y panista!