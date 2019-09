Los privilegios. ¿Por qué si tienen 11 meses en el gobierno no arreglaron el socavón pese a tener el reporte, lo que le costó la vida a un trabajador de PASA? Es la pregunta a la que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, la contesta a su conveniencia: que los responsables son los de las administraciones pasadas. Él no. El problema es que el reporte del problema fue reciente a su toma de poder y cuando ya lo tuvo en sus manos no se hizo nada por resolverlo.

Muchos condenan que en lugar de arreglar ese punto y otros Chapman lo primero que hizo es priorizar sus privilegios: comprarse una camioneta del año y otra más a su secretario, con una erogación de casi un millón 300 mil pesos. Y así se ha ido en estos 11 meses de su gobierno. La última que hicieron es comprarle una camioneta del año a los regidores morenistas, petistas y panista, con un gasto de casi 600 mil pesos. Están a punto de estrenarla. ¿Qué con esos y otros recursos no podían haber arreglado ese socavón y haber evitado la muerte del trabajador?



En serio. Los grupos de los morenistas que le declararon la guerra al alcalde de Ahome van con todo. Decepcionados por la postura de los diputados locales, que nomás les juegan el dedo en la boca, se van a la Ciudad de México. Como los legisladores no resuelven las solicitudes de juicio político contra Billy Chapman, ya se han reunido en dos ocasiones tras tocar los tambores de guerra para formar una comisión con el fin de pedirle una audiencia al presidente Andrés Manuel López Obrador para tocar el caso del alcalde que le está haciendo daño al partido con su forma de gobernar.



Revitalizados. Dicen que la muestra de que los priistas de Ahome están de regreso fue el acto que el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, presidió en la sindicatura de San Miguel. Que estuvo muy nutrida y participativa con gente de esa misma sindicatura. Hasta el propio líder estatal averiguó si eran de ahí o habían sido acarreados de otros lados, y resultó lo primero.

Se habla que los líderes del tricolor en Ahome, Dulce María Ruiz y César Gerardo, están haciendo su trabajo. Incluso, se dice que estos están ciertos de que sólo unidos podrán recuperar la alcaldía y las diputaciones locales en el 2021. Y se habla que por eso están siendo incluyentes y están por implementar medidas para lograr la unidad, para lo que el dirigente estatal del instituto político les dio el visto bueno. ¿Lo lograrán?



Transformación. Se dice que uno de los funcionarios municipales que de plano perdió el piso es Aníbal Pastor Rubio, secretario particular del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. A este sí que lo mareó el poder. Con razón están como están en el gobierno municipal. Algunos señalan que trata a la gente con la “punta del pie”, al fin y al cabo nadie le dice nada porque tiene el control de quien manda en Palacio Municipal. Nadie creía que se iba a transformar de esa manera.



El registro. La hora de la verdad llegó para definir el relevó de Pedro Esparza López como presidente del Comité Municipal Campesino número 17 del Valle del Carrizo. Hoy se abre el registro para los aspirantes al liderazgo. Un total de 22 de 26 comisariados ejidales respaldan la candidatura de Aristeo Verdugo, comisariado ejidal del Josefa Ortiz de Domínguez. Ellos, los comisariados, están integrados en la planilla. O sea, ellos van a tener el poder.



El pendiente. Dicen que la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, hace changuitos para que el gobernador Quirino Ordaz sí venga el viernes para las obras de agua potable y drenaje. Eso para que no sigan las “chifletas” de que son signos de que está perdiendo la gracia del gobernador.