Animados. Duro y a la cabeza se fueron ayer los diputados federales de Morena, Iván Ayala y Lucinda Sandoval, además el líder de ese partido en Ahome, José Borunda, contra los diputados locales de su partido, porque no han actuado para hacerle juicio político al alcalde Chapman, como tampoco para resolver el problema de drenajes y socavones. Le zumbaron los oídos a la diputada local, Cecilia Covarrubias, a quien muchos ubican como la punta de lanza del alcalde en el Congreso. Los legisladores y Borunda estuvieron muy aguerridos para que el caso de Chapman y el tema de los drenajes y socavones se resuelvan lo más pronto posible.



El cuento. Por cierto, muy mal parado quedó el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, con la revelación del gobernador Quirino Ordaz Coppel de que ya le pidió el estudio de los drenajes caídos y socavones, pero no se los ha entregado para resolver el problema. Con esto se demuestra que a Chapman poco le interesa entrarle al tema, pero eso sí, se hace la víctima al culpar a los de las administraciones pasadas. Los señalamientos de Ordaz Coppel se emparejan con la exigencia de los regidores de oposición de que antes de aprobar la solicitud que Chapman está haciendo de un crédito de 40 millones de pesos, les presenten el plan en qué se van a invertir, qué mecanismos de control del gasto va a ver, etc. Hasta ayer, la tesorera Ana Ayala Leyva precisó que ese crédito será en forma exclusiva para los socavones.



Insensible. Por si fuera poco, una muestra más de que el alcalde Chapman se “vuelve puro rollo” es el caso del trabajador de PASA que murió hace ocho días al caer el camión recolector de basura a un socavón en la colonia Álamos 1. Su postura de ir a la casa con la familia para decirles que los va a apoyar, pero una vez que PASA cumpla con sus obligaciones legales, provocó la condena general. Esto porque muchos consideran que la conducta del alcalde fue imprudente, insensible y deshumanizada, contrario a como quería aparecer. Si a la familia del niño muerto al caer al socavón en el bulevar Zacatecas le está regateando la indemnización, la cual no se la han dado después de 10 meses, qué se puede esperar ahora.



En caliente. El que puso manos a la obra de inmediato fue el director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Álvaro Ruelas Echave, tras la instrucción que le giró el gobernador Quirino Ordaz Coppel de atender a las madres de familia del kínder del ejido Los Torres, El Fuerte. Y es que a Ordaz Coppel lo abordaron el viernes en el Campo Esperanza, en que presidió un acto con la alcalde Nubia Ramos para obras de agua potable y drenajes. Ni para dónde se les hiciera. El caso es que de ahí mismo Ruelas Echave se dirigió a la escuela para hacer el plan para resolver los problemas que se tienen en esa escuela. Las madres y directora del plantel se quedaron con un buen sabor de boca por la atención y respuesta que tuvieron.



Excluyentes. El que no ganó una ayer fue Ricardo Beltrán Verduzco, quien mangonea lindo y bonito al presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Julio Sergio Alvarado. Algunos presidentes de colegios de abogados y expresidentes de la FAS están sorprendidos por la actitud de Alvarado, porque en lugar de jugar el papel de presidente de la organización, juega el papel de títere de Beltrán Verduzco. Ayer querían excluir de la reunión mensual a los expresidentes de la FAS y a algunos colegios de abogados de la organización, pero no lo consiguieron.