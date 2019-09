Desfiguros. Si el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, creyó que todos los funcionarios de su gabinete lo iban a acompañar en la marcha del orgullo LGBTTTQ+, se equivocó en forma rotunda. La mayoría no acudió al evento en el que a él se le vio muy feliz y realizado al grado de que cuando llegó para iniciar la caminata saludó de beso a los líderes de ese movimiento. Una cosa es que Chapman promueva la diversidad, el respeto por quienes tienen preferencias sexuales diferentes, y otra son los desfiguros. Es más, de principio a fin esa jornada le salió contraproducente. Empezó con una placa colocada en Palacio Municipal para el respeto a la diversidad, no a la discriminación, pero da la casualidad que estuvo solo acompañado de los representantes del orgullo LGBTTTQ+. ¿Y los discapacitados? ¿Y los indígenas? ¿Y los adultos mayores? Otros sectores también sufren de discriminación y que se sepa no fueron convocados. Y para acabarla de amolar la pinta de los colores del orgullo LGBTTTQ+ en la Plazuela 27 de Septiembre y la marcha con los desfiguros. Por eso no fueron muchos de los funcionarios.



Bloqueo. El que tuvo que salir a deslindar a Morena de esa conducta fue el coordinador en Ahome, José Borunda, que acusó a Chapman de provocar a un sector importante de la sociedad ahomense: la Iglesia. Que eso no lo avalan. Borunda no solo se fue en contra del alcalde por ese tema, sino también le fue a la mano porque usando a algunos funcionarios, está metiendo las manos para influir en el proceso interno de elección de los líderes de ese partido. La jugada de Chapman es apoderarse del partido para sus aspiraciones de ¡ser gobernador! Algo que causa gracia. En opinión de Borunda, si Chapman ha sido incapaz de gobernar Ahome, mucho menos podrá con Sinaloa. Lo cierto es que el líder morenista en Ahome empezó a apretar para que los diputados locales definan lo del juicio político contra el alcalde, pero no va a ser fácil porque algunos diputados, como Cecilia Covarrubias, lo defienden aun cuando el saldo negativo sea para el partido. Esto es lo que menos les importa.



Los reclamos. No son pocos los panistas de Ahome que no podían creer que el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, le haya dado juego al expresidente Vicente Fox en la reciente asamblea nacional. En principio lo consideran un traidor, oportunista, etc., que los mandó a freír espárragos luego que dejó la presidencia y que incluso se alió al priismo en la pasada campaña electoral. Eso es lo que le echan en cara a Cortés, que recibió en la asamblea como un héroe panista a Fox, como si no supieran sus tropelías. Dicen que el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, mejor opta por la prudencia. No se compromete ni con unos ni con otros.



Mando. A la policía Rosario Dignora Valdez le dieron la vuelta en este gobierno chapmista, a quien en un principio exhibió. Primero la presionaron por sus denuncias de desigualdad en la Policía Municipal, después le doraron la píldora sin darse cuenta y luego la desplazaron. Todo indica que para blindarse de ella, ya le dieron mando a María del Rosario Delgado Peraza en la Policía Turística. Con eso, la administración municipal justifica que a las mujeres policías se les da oportunidad y se impulsa la política de género. Sea como sea ¿y si Rosario Dignora no les pega de gritos?