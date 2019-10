La salida. Tarde, cuando él quiso y cómo quiso, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, decidió darle las gracias a Marco Antonio Contreras Bringas como director de Inspección y Normatividad tras los escandalosos señalamientos de presuntos actos de extorsión que le hicieron los dirigentes de las organizaciones empresariales. El propio presidente de Coparmex en Los Mochis, Jorge López Valencia, se preguntó ayer si el relevo sería por esa causa. Chapman dejó pasar el tiempo para tomar esa decisión con el fin de no aceptar que esas acusaciones se dieran por ciertas y hacerlo cuando creyó que ya no se le iba a adjudicar su salida por esa causa. Pero no lo logró. Algunos le adjudican ese motivo al movimiento. Incluso, para que se diluyera esa causa no lo manda a la banca sino que lo reubica como director de Desarrollo Social, en lugar de Graciela Calderón.



Intrigas. No solo la salida de Inspección y Normatividad de Contreras Bringas se le adjudica a los señalamientos de presuntos actos de corrupción que hicieron los líderes empresariales que les costó una reprimenda de Chapman, sino también a la “grilla” intestina entre los integrantes del gabinete. Cierto o falso, se habla que el secretario del Ayuntamiento, Juan Fierro, le ganó la jugada a Contreras Bringas, uno de los escasos que quedan en el gabinete del grupo Verdadera Integración Ciudadana que le ayudó para ganar la alcaldía. Dicen que Fierro tejió finito con el alcalde que accedió a realizar ese movimiento. ¿Cuál es la jugada de Fierro? Ir ganando posiciones y, por lo pronto, quiere meter a su amigo Felipe Ledezma como director de Inspección y Normatividad. Ya se sabrá si lo logra.



Utilizada. No le sirvió de nada a Graciela Calderón servirle al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, de punta de lanza en la Dirección de Desarrollo Social para golpear a la administración pasada de presuntos malos manejos porque sin decirle agua va la relevó del cargo para no mandar a la banca a Contreras Bringas. El golpe que recibió Calderón le dolió, de acuerdo a quienes la vieron y la escucharon en el acto cívico en el que participó ayer. Y todavía Chapman hace todo un circo en el evento para despedir a Calderón, a quien la usó y desechó. De seguro la ahora exdirectora de Desarrollo Social se acordó cómo le jugaron el dedo en la boca para manchar a la pasada administración. Ese fue su pago.



Una más. Una posición más tiene Bernardino Antelo Esper, director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación del Estado de Sinaloa, en el PRI en Ahome. Ayer tomó protesta Manrique Nielsen como secretario de Vinculación Empresarial de ese partido, acto en el que estuvo el presidente del tricolor en Sinaloa, Jesús Valdés. Nielsen es cercano de Antelo. Lo que sí es que con esto el priismo se está moviendo: aunado a esto se hizo presente ayer en el ejido San Miguel para festejar un aniversario más de su fundación. Un par de días estuvo el chapmismo ahí para lo mismo. Los priistas quieren borrarlo del mapa para el 2021.



El cambio. En donde también hubo borlote fue en el Valle del Carrizo, ya que se concretó el cambio de la dirigencia del Comité Municipal Campesino número 17. Ayer, Aristeo Verdugo tomó protesta como nuevo presidente de esa organización, en lugar de Pedro Esparza, en un acto en el que estuvo el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en Sinaloa y diputado local, Faustino Hernández, y el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés. Los más contentos fueron los comisariados ejidales porque hicieron valer su poder tras los intentos reeleccionistas de Esparza. Al final de los rollazos en el acto, vino la barbacoa, las bebidas y la musiquita. Como en los viejos tiempos del cenecismo.