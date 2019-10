Bien plantados. El diputado local morenista de Ahome Juan Ramón Torres Navarro y la diputada panista Roxana Rubio, hija del exalcalde de El Fuerte Eleazar Rubio Ayala, se metieron hasta la cocina al quedar como vicepresidentes de la nueva mesa directiva del Congreso del Estado en el inicio del primer periodo ordinario del segundo año de esta legislatura. Es decir, ambos tienen una buena plataforma para sus proyectos políticos. Por ejemplo, Torres Navarro aspira a la alcaldía de Ahome y su posición le puede ayudar para lograr la candidatura de Morena para conseguirlo.



Irresponsabilidad. Más ocupado en participar en los actos del orgullo LGBTTTQ+, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se desentendió de la amenaza de la tormenta Narda. Si bien es cierto que el fenómeno no causó mayores problemas pese a impactar en esta zona, salió a relucir que en esta materia él y su gobierno están reprobados.

Lo más malo es que se enojan porque se los señalan, como ocurrió con Omar Mendoza, quien fue removido de delegado de Protección Civil por criticarles su pasividad en un anterior fenómeno. Ahora ocurrió lo mismo. La prueba de su desgano es que ya estaba la tormenta pegando en el municipio cuando Chapman apenas presidía la sesión del Consejo de Protección Civil. Eso sí, en cuando terminó la sesión se fue a las colonias a evacuar a sus habitantes. ¿Por qué no evacuaron antes? ¿Por qué se esperaron a que estuviera encima la tormenta para hacerlo? Se habla que es para lucirse, para la foto, pero a costa de poner en riesgo a la población que dicen proteger.



Damnificados. Dicen que los regidores del PRI de Ahome, Raúl Cota Murillo, y el del PAS, Fernando Arce, pararon las ansias del alcalde Guillermo “Billy” Chapman de hacer del préstamo de 40 millones de pesos lo que le diera la gana. Para aprobarlo, lo que se hizo ayer, lo condicionaron a que fuera destinado exclusivamente a drenajes y socavones, ya que inicialmente pretendían destinarlo también para otros programas. Lo primero: formar un comité de vigilancia del gasto.

Asimismo, implementar un programa de austeridad, como reducir el gasto en combustible, papelería, artículos de limpieza, en los viajes, pero el golpe certero fue la de no renovar el contrato a Diana Margarita Rubio, superasesora del alcalde, con un sueldo de más de 70 mil pesos mensuales.

Además, cancelar la compra de la camioneta para Cabildo, con lo que sale a relucir que esa acción no fue por obra y gracia del regidor petista Raymundo Simons, que pretendió engañar al dar el albazo de que ya no querían por voluntad propia esa unidad.



El ganón. Arturo Mendívil Barragán fue el ganón en las intrigas en el interior de la administración chapmista, ya que llega como director de Inspección y Normatividad en Ahome por Marco Vinicio Contreras Bringas, quien desde ayer es el nuevo director de Desarrollo Social, en lugar de Graciela Calderón. Ayer se mencionaba que el relevo de Contreras Bringas sería Felipe Ledezma, gente del secretario de la comuna, Juan Fierro, pero por lo visto apuntaló a otro.



La causa. Una tercera versión salió a relucir tras la salida de Graciela Calderón como titular de Didesol. Se centra en que Calderón no fue despedida sino que ella tiró la toalla para no prestarse a los malos manejos en la dependencia. No estaría mal que el titular del Órgano Interno de Control, Pável Castro, se echara un clavado a ver si es cierto esta versión, sobre todo detectar si hay o no sobreprecios en las obras. Lo que llama la atención es que Contreras Bringas fue enviado a esta dependencia, cuando existen señalamientos de presuntos actos de extorsión a empresarios del personal de la dependencia que dirigía.