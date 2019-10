En pie de lucha. A como se vio, la maquinaria cenecista, en alianza con otras organizaciones de productores, estuvo aceitada en la toma de las bodegas de la empresa Multigranos porque a cinco meses de entregarles la producción de trigo y maíz no se la han pagado a los productores del Valle del Carrizo.

Hasta el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en Sinaloa, diputado local Faustino Hernández, estuvo en respaldo a la nueva dirigencia de la organización en esa región encabezada por Aristeo Verdugo que se coordinó con Baltazar Hernández, líder de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, para ese movimiento.

Aparte de luchar por algo justo, los líderes cenecistas mandan el mensaje de reivindicación con los productores. Los de la empresa entendieron a la primera y se comprometieron a pagar a más tardar el 24 de este mes.



Otro viajecito. Desde la tarde-noche de antier se supo en forma oficial que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se ausentaría del municipio. Volvió a donde le gusta: la Ciudad de México y más si es con gastos pagados por los ahomenses. El pretexto de nuevo es que va a gestionar recursos para los drenajes y socavones, pero ya muchos ahomenses ni le creen que vaya a eso realmente. Más ahora que en principio se dijo que el viaje era para gestionar dinero para el drenaje y socavones, pero el secretario del Ayuntamiento, Juan Fierro, justificó su viaje a que iba con los de la editorial Trillas.

En ese sentido, existe la percepción de que en realidad Chapman va a asuntos personales, pero justificados en asuntos oficiales. Así no gasta de su bolsa. ¿Le han servido de algo sus viajes a la Ciudad de México a los ahomenses? Hasta ahorita no se ven los resultados de sus gestiones.



El remate. Por cierto, la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, le reviró a Chapman, sin mencionarlo por su nombre, de que ella sí da resultados. Tocó el tema del alcalde ahomense que hizo referencia que al gobernador Quirino Ordaz Coppel le gustaba ir más a El Fuerte “por obvias razones” que a Ahome. “Por ahí se ponen celosos”, dijo Ramos Carbajal para luego decir que Ordaz Coppel visita a El Fuerte porque el pueblo tiene mayores necesidades y ella sí trabaja en hacer gestiones para tener su apoyo. Y para que esto quede más claro, para hoy estará la Jornada de Apoyos Puro Sinaloa en la sindicatura de Charay y anunció la construcción del último tramo de la carretera El Fuerte-Chinobampo. Así, Ramos no se quedó con ella.



Vigilancia. Los que se están moviendo son los regidores priistas de Ahome encabezados por Raúl Cota Murillo para formar el Comité de Vigilancia del gasto de los 40 millones de pesos que autorizaron que se gestionara ante un banco privado para solucionar el problema de drenajes y socavones. Ayer estuvieron en la Intercamaral en la que acordaron con los dirigentes de las organizaciones empresariales formar ese comité.

Por lo que se sabe, ese fue el acuerdo con la administración municipal, pero como que la tesorera Ana Leyva Ayala no tiene mucho interés en cumplirlo. Es más, a los regidores ni siquiera les han dado los puntos a solucionar, pero ayer el gerente general de la Japama, Guillermo Blake, reveló que van a ser 27 puntos los que se van a arreglar cuando antes se había dicho que 37.



Los pendientes. El diputado local morenista Juan Ramón Torres Navarro se puso bravo porque hay más de 300 asuntos pendientes en el Congreso del Estado que siguen en la congeladora. Algunos se extrañaron de que lo señale porque sus compañeros de bancada son muy sensibles, pero a otros no tanto porque uno de esos asuntos es el juicio contra el alcalde Chapman. Y recuerdan que Torres Navarro quiere esa silla.