Más leña. Si el Consejo Nacional Ciudadano quería un pretexto para arrimarle más leña al fuego para quemar al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, ya lo logró. Es más, ya hasta anunciaron que interpondrán un recurso de juicio político contra él en el Congreso del Estado.

Todo por la decisión de detener a cuatro integrantes de esa organización cuando despintaban los colores de la comunidad gay en la calle de acceso a la Plazuela 27 de Septiembre recientemente instalados ahí con el aval del alcalde. Según la directora del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, Solángel Sedano, la comunidad gay tuvo el permiso para hacerlo y el Consejo Nacional Ciudadano no.

Sin embargo, le reviraron que aun cuando no lo tuvieran, los policías no tenían por qué llevar a cabo las detenciones. Incluso, Korina Toledo, líder del movimiento ciudadano, señaló que el permiso que se le otorgó a la comunidad gay es ilegal, por lo que el alcalde violó la norma de vialidad al permitir la pinta de esos colores en el paso peatonal de la calle. Como que a Sedano Fierro, a Chapman y compañía les falta documentarse un poco más. Pero les gana el hecho de tener simpatías de la comunidad LBGTTTQ+.



En contra. Por si fuera poco, los que también van a pedir juicio político contra Chapman son los precaristas de la Central Unitaria de Vivienda. De entrada, César del Pardo, líder de la organización, buscará entrevistarse con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle la destitución del alcalde ahomense. Lo hará el sábado en su visita que realice a El Fuerte. Los precaristas andan muy enojados con Chapman porque se las hizo y feo. Primero no hizo la solicitud para que el Congreso del Estado asigne una partida en el presupuesto del 2020 para el programa de cuartos y baños, como sí lo hicieron El Fuerte, Guasave, Culiacán y Mazatlán. Ahome fue el que no lo hizo. Y para rematarlos Chapman firmó la compraventa de 26 casas, pero se las asignó a otra organización cuando ya están ocupados por su gente. De existir enfrentamiento responsabilizaron a Chapman.



Relajado. Por lo pronto, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se pasea por la Ciudad de México en compañía del director general del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Víctor Carrazco. Cuatro días solicitó para ausentarse del municipio para ir a la capital de la República y que, se sepa, solo para visitar la Editorial Trillas en el proyecto de que abran una librería en esta ciudad. Claro, el viaje con cargo a los ahomenses. Y así se la van a llevar, como si en Ahome no hubiera problemas más urgentes que resolver, sin menoscabo de la promoción de la cultura, aunque sea privada, de negocio.



Chantaje. Muy mal cayó entre los priistas saber que el líder de los trabajadores electricistas Domingo “Mingo” Vázquez le expresara al presidente del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, Jesús Valdés, su interés de ser candidato del tricolor a la alcaldía de Ahome. Dicen que quizás porque trae más aire de lo debido en la cabeza, creyéndose indispensable, “Mingo” Váquez pisó mal el terreno: Lo que pasa es que su propia gente divulga que si no lo consideran en el tricolor, va a buscar cobijo en los otros partidos o por la vía independiente.



Sin cuidado. Dicen que el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, no le tomó la mayor importancia al hecho de que expanistas y uno que otro panista hayan operado y asistido a la asamblea fundacional del partido México Libre. El razonamiento entre los panistas es que los expanistas, como Antonino Galaviz, no preocupan porque no llenan ni un vocho, y los militantes que acudieron desde hace mucho ni fu ni fa en el partido.