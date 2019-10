Por adelantado. Que no se emocionen muchos los opositores del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, de que la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado determine procedentes las solicitudes de juicio político en su contra. Por lo que ha expresado la presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora del grupo de Morena, Graciela Domínguez, mañana el dictamen va a salir como no procedente. Y es que Domínguez ya tiró línea de que no pueden tomar una decisión política porque el Congreso del Estado se metería en problemas, ya que en términos jurídicos se ve difícil hacerlo. Más claro ni el agua. Se la quita con que Chapman los podría demandar. Algunos dicen que esos son meros pretextos para protegerlo, ya que están optando por la vía de sostenerlo para no afectar a Morena, lo que parece que está siendo todo lo contrario.



Definiciones. Los activistas contrarios a Chapman, como Luis Felipe Villegas, que interpusieron los juicios políticos, lo que quieren ya es que resuelvan los recursos que interpusieron en el Congreso del Estado. Con eso se van a dar cuenta de que lado están los diputados locales: si con los ahomenses o con quien ha ejercido un gobierno plagado de corrupción, intolerante, autoritario, etc. No cabe duda que aun cuando los diputados locales de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación resuelvan no procedente el juicio político contra Chapman, este no se va a librar de los líderes sociales que están jugando su real contrapeso.

Es más, como no se ve que por la vía del juicio político en el Congreso tenga viabilidad, los empresarios mochitenses le hicieron un llamado a Chapman para que por su propia voluntad renuncie. El presidente de Coparmex, Jorge López Valencia, y demás que se sienten porque se van a cansar esperando.



Irregular. Raspado salió el alcalde de Ahome, Billy Chapman, en el caso de la pinta de los colores de la comunidad LBGTTTQ+ en el paso peatonal a la Plazuela 27 de Septiembre, y más el director general de Obras Públicas y Servicios Municipales, José Carlos Grandío, junto con el director de Vialidad, Héctor Javier López Tostado. Lo anterior porque la propia directora del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, Solángel Sedano, admitió que los colores que pintó la comunidad LBGTTTQ+ en el paso peatonal a la plazuela no son los oficiales. La norma marca el blanco y amarillo. En ese sentido, Grandío y Tostado dieron un permiso irregular, aunque con el aval de Chapman. Esto no fue todo. Ayer, el presidente del Congreso Nacional Ciudadano, Gilberto Lozano, trapeó con los funcionarios de la comuna por la detención de cuatro que despintaban los colores LBGTTTQ+ por blanco. El nerviosismo del secretario de la comuna, Juan Fierro, describe los aprietos en que se metieron en ese tema, ya que hasta los nombres de sus compañeros de gabinete se le olvidaron.



El engaño. Otra bomba estalló en la comuna ahomense al ser acusado de fraude uno que juega el papel de coordinador de Protección Civil. Un grupo de choferes lo acusó ayer en forma ruidosa en la Vicefiscalía por bajarles alrededor de 800 mil pesos bajo el cuento de conseguirles concesiones y unidades, pero se llaman engañados porque no hizo nada. ¡Vaya funcionarios del Ayuntamiento!



Ni los pela. Dicen que la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, anda tan emocionada por la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador que ni se preocupa por los ataques que sus opositores, como el expresidente municipal Miguel Ceceña, reactivaron. Ella trae su propia estrategia para blindarse: entrega apoyos y anuncia obras como la última parte de la carretera a Chinobampo.