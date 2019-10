Tres días más. Los nervios seguirán de punta de una gran parte de los ahomenses porque la reunión de los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación se pospuso de hoy para el lunes. Lo que pasa es que al presidente de la citada comisión, el morenista Horacio Lora Oliva, tuvo una pérdida irreparable. Un hermano suyo murió. Esa fue la causa por la que el caso que mantiene en vilo a los ahomenses va a seguir hasta el lunes, mientras las voces de los diferentes sectores de la sociedad ahomense se alzan para pedirle a los diputados que dictaminen la procedencia de los juicios políticos interpuestos en el Congreso del Estado.

Se habla que hay señales de que la presidenta de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada morenista, Graciela Domínguez, es la ficha que mueve el senador Rubén Rocha Moya para proteger a Chapman. Cuando menos ella ya hizo pública su posición de que es difícil jurídicamente proceder y políticamente no lo pueden hacer. Y dicen que esa es la línea que ha tirado en la comisión.



Un volado. El problema es que en la citada comisión los votos son los que cuentan. Son cinco. Y ahí está el detalle para la líder de la bancada morenista, Graciela Domínguez, que hay versiones que indican que no tiene los tres votos seguros para que el dictamen salga de no procedencia. Es más, se señala que el voto decisivo estará en la diputada priista Gloria Himelda Félix, quien en un principio decepcionó a los líderes de las organizaciones civiles de Ahome por hacer un juicio de valor de que las causales no daban para darle para adelante, pero ya después ha mantenido una posición crítica frente a las actitudes de Chapman. Algunos sacan esas conclusiones porque se calcula que los tres votos de los diputados morenistas no están asegurados para salvar al alcalde. Muchos aseguran que los diputados deben de tener claro que Chapman no garantiza estabilidad ni confianza porque está enfrentado con medio mundo.



Oportunidad. La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador mañana sábado agitó las aguas en El Fuerte. Hay sectores que están aprovechando la coyuntura para enarbolar sus demandas tomando acciones radicales. Si antier estudiantes bloquearon la carretera Los Mochis-El Fuerte para pedir becas, ayer fueron vecinos del Téroque que realizaron esa misma acción para exigir que arreglen el camino de acceso a la comunidad.

¿Qué le pasó a la alcaldesa Nubia Ramos que no se presentó a la protesta de los vecinos del Téroque que reclamaban su presencia? Muchos le dieron vuelo a su imaginación. Entre chascarrillo y seriedad, algunos mencionaron que ella estaba más preocupada viendo qué vestido se iba a poner, cómo se iba a maquillar, etc. El que hizo frente a esta manifestación fue el delegado de Programas Integrales Federales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, que iba a la reunión de logística en El Fuerte por la visita presidencial. Si no todavía estuviera el bloqueo.



La noche. ¿Dónde dormirá el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador hoy en la noche? Todo indica que en esta ciudad tras estar en Villa Unión y Guasave, donde estará en el juego inaugural de los Algodoneros, que regresan a la Liga Mexicana del Pacífico. Se habla que López Obrador se vendrá a Los Mochis y pasará la noche en la casa del delegado de los Programas Federales Integrales, José Jaime Montes. Eso dicen los allegados.



Sálvese quien pueda. Dicen que la asamblea para elegir los delegados municipales, estatales y nacionales de Morena se va a poner al rojo vivo. Mañana va a arder Troya en conocido salón, donde los grupos internos se van a dar con todo. Se pelean las dirigencias, pues.