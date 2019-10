La decisión. Algunos ven previsible el resultado de la sesión de hoy de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado en el sentido de que el dictamen será no procedente los juicios políticos que se interpusieron en contra del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, pero otros ven posibilidades de que sea procedente.

Algunos mencionan que hay dos votos asegurados para cada una de esas posibilidades, por lo que el suspenso está en un tercero de los cinco diputados que conforman la comisión.

Dependiendo el resultado, más inclinado a la no procedencia, cada uno de los diputados con su voto traslucirá de lado de quién están. Lo cierto es que se le adjudica al senador Rubén Rocha, el protector de Chapman, pero señalan algunos que al final se van a arrepentir. Son tres los diputados morenistas, pero no tienen seguro uno de esos votos.



Provocadores. Fue el colmo lo que ocurrió en la asamblea de Morena en la que se elegiría a los delegados municipales porque se vio de manera descarada a funcionarios del Ayuntamiento de Ahome acarreando gente de las comunidades para influir en el resultado. Para muchos lo que querían estos es tomar por asalto la asamblea y para el coordinador de ese partido en Ahome, José Borunda, no hay ninguna duda de que esos funcionarios fueron enviados por el alcalde Guillermo “Billy” Chapman para que salieran electos delegados que respondieran a sus intereses.

Fue el acabose que la delegada especial para el proceso, Grecia Marcos, fuera amenazada con arma de fuego para que no cancelara la asamblea municipal, a lo que no accedió: la suspendió. Lo que ocurrió da una clara muestra de cómo andan las cosas en Morena, en la que unos quieren tener el control para estar al servicio de Chapman y otros resisten, entre ellos la síndica procuradora Angelina Valenzuela.



Grilla. De a peso se están poniendo las cosas en el interior del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Ahome, en donde ya hay movimiento para la elección del nuevo líder, elección que se llevará a cabo en los primeros días de diciembre. Hay dos que ya se lanzaron al ruedo para sustituir a Daniel Moreno en la secretaría general de la organización sindical: Martín Acosta Ochoa y Ramón Palafox. Por cierto, este último anda con todo, con las mismas marrullerías y prácticas de siempre, como se vio en la reunión que tuvo el sábado en un centro recreativo en el norponiente de la ciudad. Acarrearon trabajadores de todas partes a quienes se les dio de todo. Y eso que falta mucho para la elección.



Aquí sí. Quiérase o no, los impulsores del proyecto de la planta de fertilizantes en Topolobampo dieron un golpe certero en favor de su instalación en la bahía. Cuando menos a nivel de percepción. Nadie se las olió, pero cubrieron el vacío que les dejaron los opositores al proyecto en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a El Fuerte. Si los contrarios traen camisas y sostienen el movimiento “Aquí no”, los apoyadores al proyecto hicieron lo mismo, pero con camisas “Aquí sí”. La idea fue que López Obrador se fuera de Sinaloa con la percepción de que hay aval ciudadano para la planta. Se habla que a los opositores se les durmió el gallo.



Opositora. Hasta que hubo alguien que alzara la voz en contra de la administración del alcalde de Choix, Omar Gill Santini. Y fue nada menos y nada más que la presidenta del PAN en Choix, Camerina Reyes Soto. De pena ajena califica el resultado de la gestión de Gill Santini. A lo dicho por ella, algunos le agregan que el liderazgo de Gill Santini no es diferente a otros porque el nepotismo, los aviadores y otros males que se suponían que se iban a desterrar, siguen más vivos que nunca.