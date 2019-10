Por lo pronto. Algunos ahomenses consideran que fue un revés para el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, el hecho de que los diputados locales de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación hayan postergado para el próximo miércoles resolver los juicios políticos en su contra interpuestos por los líderes de las organizaciones civiles.

Se habla que Chapman ya tenía planchado todo para que el dictamen saliera a su favor, nada más que todo se le vino abajo. No les alcanzaron los votos. Y es que la diputada morenista María Victoria Sánchez y el perredista Édgar González se pronunciaron por allegarse de más elementos, a lo que accedió la otra diputada morenista Flora Miranda, que tenía indeciso su voto.

Sin embargo, aunque hubiera sido a favor de la no procedencia como algunos señalan que es el sentido del voto del diputado Horacio Lora, el resultado hubiera sido dos contra dos porque la diputada priista Gloria Himelda Félix no estuvo en la sesión, ya que se separó de la comisión. Hubiera habido empate. Ahora falta saber quién va a ser la sustituta de Gloria Himelda. Se habla que su sustituto va a ser priista, pero la expectativa es su sentido del voto. Cuando menos ahí en la comisión se le complicó a Chapman.



Talón de Aquiles. La adquisición de las ambulancias está siendo el talón de Aquiles del alcalde Chapman. La operación burda y con los señalamientos de sobreprecio les abrió a los diputados locales María Victoria Sánchez y el perredista Édgar González el argumento para ir contra el alcalde. Por eso, el hecho de que se haya postergado la decisión encendió los focos rojos en Palacio Municipal, en donde se trató con los pies ese tema, ya que dejaron muchas evidencias de que el proceso de licitación estuvo amañada. ¿Cómo era posible que en menos de dos horas de darse el fallo ya las ambulancias del proveedor estuvieran en los patios de Palacio Municipal para el acto de lucimiento del alcalde? Y luego el precio de las ambulancias estuvo por las nubes.



Rechazo. La operación que hicieron los funcionarios del Ayuntamiento de Ahome que provocó la cancelación de la asamblea de Morena para elegir a los consejeros estatales no causó mucha gracia en quienes tienen el poder en ese partido en Sinaloa y México. No les pareció que estos llegaron con acarreados y en forma violenta querían imponer a los consejeros que a decir del líder morenista en Ahome, José Borunda, eran allegados del alcalde Chapman, por lo que ese despliegue se lo adjudican a este. De lo que ocurrió, al grado de que a la delegada especial para el proceso la amenazaron con pistola para que no cancelara la reunión, se enteró el presidente Andrés Manuel López Obrador, que estaba en El Fuerte. Como ya se tienen antecedentes con el caso de la síndica procuradora Angelina Valenzuela, quien acusó a Chapman de amenazas de muerte, se habla que ya el ambiente se le enrareció al alcalde. Incluso, la diputada morenista Graciela Domínguez condenó los hechos ocurridos en la asamblea y se pronunció para que el partido haga una investigación para que eso no quede impune.



A la carga. La policía municipal Rosario Dignora Valdez reapareció, ahora denunciando a la directora general del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Aracely Tirado, y otras funcionarias de protección de mujeres de su falta de apoyo ante la embestida del gobierno municipal por los señalamientos que hizo de la falta de oportunidades a las mujeres policías y tras el arresto que sufrió. Con esto se cumple el pronóstico de algunos de que al ver que luego que le jugaron el dedo en la boca y la desplazaron de la posición que le habían dado en la corporación, Rosario Dignora iba a volver a la carga. Y es que ya a otras mujeres policías les han dado posiciones, y a ella la relegaron.