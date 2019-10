Inquietud. Dicen que más preocupación que tranquilidad provocó en el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, y su séquito el aplazamiento de la resolución de los juicios políticos en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado. Eso porque ya Chapman se dio cuenta que no tiene los votos asegurados, como lo creía, tras buscar el respaldo del coordinador de los diputados federales de Morena y aspirante a la presidencia nacional de ese partido, Mario Delgado, quien se habla que lo respaldó con el senador Rubén Rocha Moya, que a su vez operó con la diputada local Graciela Domínguez el dictamen de no procedencia en la citada comisión.

Sin embargo, no les cuajó y ya hay dudas de que lo saquen en la próxima reunión de la semana que entra. Ante eso, Chapman ya sacó el discurso de que él fue electo en forma democrática, aunque le reviran que en efecto, pero para gobernar bien y no mediante el terror, corruptelas, ocurrencias y desfiguros.



El terror. Por cierto, el patrón de infundir el miedo para acallar las voces disidentes volvió a manifestarse desde el gobierno chapmista. A los casos de la síndica procuradora Angelina Valenzuela, que denunció penalmente al propio alcalde Chapman por amenazas de muerte, hasta el más reciente de que funcionarios municipales quisieron apoderarse de la asamblea de Morena al grado de amenazar con arma de fuego a la delegada especial, ahora sale a relucir el caso del periodista Carlos Ilich Osorio. Acusa a Chapman de amenazas de muerte tras que uno de los colaboradores le habló a su mamá para pedirle que hablara con él para cambiar la línea editorial porque le podría pasar lo mismo que al periodista asesinado Antonio Gamboa. Osorio interpuso la queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y va a interponer la denuncia en la Fiscalía General de la República.



Nueva era. Cada quien tiene su opinión de la gestión de Rafael Fernández, las cuales se dividen entre buena y que dejó mucho que desear, pero eso ya es historia porque ayer dejó la presidencia de la Red Mayor del Valle del Fuerte. Ahora le toca lidiar con los “tiburones” del campo a Juan de Dios Santos, quien rindió protesta en un acto rimbombante. Juan de Dios Santos hizo los mismos compromisos que todos los que han llegado a esa posición. ¿Los cumplirá?



Dio el paso. Con sus propias uñas porque no recibió el respaldo de nadie, el exregidor priista Guillermo Algándar abrió las oficinas de la Fundación Yakar, en la que tiene un médico y además dará apoyo a la gente más necesitada en los ejidos y colonias. La fundación se encuentra en la calle Melchor Ocampo número 416, en la Anáhuac. Eso sí, Algándar no se dio por vencido y subió un video a las redes sociales con un mensaje al gobernador Quirino Ordaz, al alcalde Chapman, a los regidores, a los empresarios, para que los apoyen en la tarea de ayudar a la gente más necesitada. Ya se sabrá si dura ese proyecto.



Intacta. La única satisfacción que tiene el exregidor José María Flores y el exalcalde Miguel Ceceña fue demostrar capacidad de movilización contra la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, en la pasada visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ella sigue como si nada. Ya ni caso les hace, pero eso sí, se ocupa para el 2021.