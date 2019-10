Inapropiada. Muchos no entendieron el motivo por el que el secretario del Ayuntamiento de Ahome, Juan Fierro, declaró que el municipio no estaba en alerta pese a que los grupos de la delincuencia organizada se enfrentaron por horas con elementos militares y de seguridad en Culiacán, pero que tuvo su ramificación en Ahome y El Fuerte con acciones violentas de los sicarios.

Paralelo a la refriega en la capital sinaloense, un grupo del crimen organizado tiroteó el edificio de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en El Fuerte, otro bloqueó la carretera Internacional en los Cerros de Barobampo y otro más colocó llantas que quemaron sobre la rúa federal a la altura de Juan José Ríos. ¿Esto no bastaba para que los cuerpos de seguridad se pusieron en alerta?

Algunos aseguran que Fierro quiso transmitir tranquilidad entre la ciudadanía ahomense con esa postura, aunque otros lo criticaron por no lanzar la alerta. Sin embargo, esto último no fue necesario porque la propia ciudadanía tomó acciones para protegerse.



Las razones. La impresión que le dio a muchos el coordinador de los diputados locales priistas en el Congreso del Estado, Sergio Jacobo Gutiérrez, es que no tienen el más mínimo interés de que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, sea sometido a juicio político. Y ya algunos sacan las cuentas de los motivos: quieren que Chapman siga como alcalde para tener asegurado el regreso del PRI al poder municipal en el 2021. Es decir, para que continúe haciendo un Gobierno repudiado por los ahomenses para que en las votaciones castiguen a Morena y PT.



Directa. Una vez que se conoció que la exdiputada local priista, Fernanda Rivera Romo asumiría hoy la dirigencia de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), en Ahome surgieron versiones de que el subsecretario de Planeación y Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social, Marco Antonio Osuna Moreno, se adjudica ese padrinazgo. O sea, que él se movió para que Rivera Romo lograra esa posición partidista. Sin embargo, se sabe que eso no es cierto, ya que Rivera Romo llegará el liderazgo de la CNOP en Ahome por el cabildeo que ella misma hizo con el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés. Y el sacrificado es Humberto Rodrigo, que no dio el ancho, a decir de algunos, en esa filial priista. Así, la diputada local Gloria Himelda Félix estará a las 11:00 horas en el PRI para la toma de protesta de la exdiputada local.



Fidelito. El que parece que se perfila a emular a Fidel Velázquez por su permanencia por muchos años en el liderazgo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) es Fernando Solís Verduzco en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones en Los Mochis-El Fuerte-Guasave. Y es que fue reelecto para un periodo más en esa organización sindical, posición a la que ya le sacó provecho en virtud de que llegó a Cabildo en la administración municipal pasada. Fue el secretario general del sindicato a nivel nacional, Ricardo Acedo, el que presidió la asamblea para entronizar a Solís Verduzco.



En espera. Los productores del Valle del Carrizo empezaron a impacientarse porque se está llegando la fecha para que la empresa Multigranos les pague la cosecha de trigo del ciclo agrícola pasado que le entregaron. Los empresarios se comprometieron a pagar el 24 del presente mes, a lo que los productores jalaron liberando las bodegas de la empresa en Estación Francisco, la cual habían tomado con la presencia del presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa, diputado local Faustino Hernández. Quedan cuatro días para saber si van a pagar o no.